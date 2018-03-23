Балтийский связной: НАТО намерено укрепить инфраструктуру для обмена разведданными в Польше

Североатлантический альянс планирует создать новые компоненты объединённой системы ПВО и ПРО в Польше. Согласно запросу Минторга США, с которым ознакомился RT, НАТО намеревается оборудовать два объекта связи между наземными и морскими подразделениями альянса. По мнению экспертов, развивая инфраструктуру НАТО на польской территории, США стремятся сделать из этой страны центр «малой Европы» в противовес «большой Европе» во главе с Германией. Также аналитики полагают, что укрепление системы ПРО связано с новым российским вооружением, представленным Владимиром Путиным во время обращения к Федеральному собранию.

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США в марте текущего года заявило о своём намерении провести тендер на работы по созданию новых компонентов ПРО и ПВО Североатлантического альянса. Согласно документу, в Польше будет создана система связи для обмена разведданными. Инициатором тендера является Агентство связи и информатизации НАТО.

В рамках реализации проекта на северном побережье Польши должны быть созданы объекты, предназначенные для приёма и передачи информации. Они будут связаны с находящимися в Польше командными центрами через буферную систему связи «корабль-берег-корабль» (SSSB) Центра морских операций в городе Гдыня.

«Буферная система связи «корабль-берег-корабль» (SSSB) позволяет осуществлять обмен данными воздушной разведки, а также связь в целях управления силами и средствами, в том числе голосовую, между воздушными и морскими силами НАТО, а также между системой управления силами и средствами ПВО НАТО и береговыми пунктами командования морских сил», — говорится в документе.

Как отмечается в контракте, система связи «корабль-берег-корабль», которая создаётся в Польше, «является одним из важнейших компонентов объединённой системы ПВО и ПРО».

Коммуникационная система обеспечит взаимодействие между наземными и морскими подразделениями НАТО. Технология позволит в реальном времени обмениваться данными воздушной разведки в зашифрованном виде по уже существующим каналам связи НАТО.

«Связь незаменима для успешного выполнения задач в рамках воздушных, морских и наземных операций, а также для координации действий между силами, развёрнутыми в данных средах. Необходимо предоставить возможности для комплексного взаимодействия по каналам связи с помощью SSSB и разработать соответствующие интерфейсы для выполнения задач на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях управления, выделяемых в рамках командной структуры НАТО», — говорится в запросе.

Как сообщается в документе, большую часть работ по созданию компонентов общей системы ПРО взяла на себя Польша. Ожидается, что контракт должен быть осуществлён за 17 месяцев.

Морские учения НАТО в Балтийском море

Reuters

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Часть от целого

Создаваемая в Польше инфраструктура станет частью системы, в которую также входят авиационные комплексы радиообнаружения и управления. Штаб сил дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО расположен в Гайленкирхене (Германия). Ещё одна аналогичная база находится в Великобритании.

Военный и политический аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков предположил, что Североатлантический альянс планирует создать «единую систему воздушного и морского контроля и наблюдения», под которую попадёт и территория России.

«Это комплексная система разведки — корабельной, воздушной, радиолокационной. На основе полученных данных производится анализ характера действий тех или иных сил. Система предназначена для обнаружения целей, а решение принимает уже командование. Они смогут отслеживать и российские корабли, для этого и создаётся эта система», — подчеркнул эксперт.

Американские авианосцы «Рональд Рейган», «Теодор Рузвельт» и «Нимиц» (на первом плане)

Reuters

© Aaron B. Hicks/U.S. Navy

«Разделяй и властвуй»

Это далеко не единственная военная инициатива США в Польше. В 2016 году США заключили контракт на строительство базы системы противоракетной обороны в посёлке Редзиково в Польше, который находится в 250 км от Калининграда.

Кроме того, в феврале текущего года Белый дом направил бюджетный запрос на выделение $1,8 млрд в 2019 году на размещение 37 систем противоракетной обороны «Иджис» в Румынии и Польше. Соответствующее заявление сделал директор Агентства по противоракетной обороне США Гэри Пеннет. Как он сообщил, ПРО будет размещаться на объектах в Румынии и Польше, «а также на кораблях вдоль соответствующих побережий».

В свою очередь, Москва неоднократно заявляла о том, что создание систем ПРО вблизи российских границ станет угрозой для безопасности России.

«США разместили на своей базе ПРО в Румынии и планируют разместить на такой же базе в Польше наземные противоракетные комплексы «Иджис Эшор», в состав которых входят системы вертикального пуска, аналогичные универсальным установкам Мк-41, способным запускать крылатые ракеты средней дальности «Томагавк». Неоспоримым фактом является то, что это — грубейшее нарушение обязательств по ДРСМД», — говорится в сообщении МИД.

Профессор Академии военных наук, политолог Сергей Судаков отметил, что США планируют сделать Польшу наиболее конфликтной страной по отношению к России, поставив её во главе «малой Европы».

«НАТО финансируется на 70% Соединёнными Штатами, и Вашингтон делает ставку на классический принцип «разделяй и властвуй». Им очень выгодно сейчас создать два центра силы в Европе. Один центр — это классическая «большая Европа» во главе с Германией, другой — «малая Европа» во главе с Польшей. Именно для этого пытаются усилить Варшаву и сделать так, чтобы Польша стала наиболее конфликтной страной по отношению к России», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Андрей Кошкин отметил, что усиление НАТО в Польше связано с изменениями «геополитической ситуации на европейском континенте», в особенности после недавнего обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Политолог пояснил, что российский лидер «в течение двух часов обесценил всю ПРО НАТО».

«На сегодняшний день они начинают минимизировать этот риск. Для этого уже публично они начинают афишировать укрепление ПРО вокруг России. Один из элементов — инфраструктура в Польше во взаимодействии с судами в Балтийском море. На сегодняшний день Польша оказалась наиболее активным элементом, содействующим и Соединённым Штатам, и командованию НАТО по развёртыванию инфраструктуры вблизи наших границ», — отметил политолог.

Напомним, что в своей речи в начале марта российский лидер объявил о создании нескольких видов вооружений, включая гиперзвуковые ракеты, которые способны преодолеть существующие системы ПРО США.