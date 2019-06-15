Балтийский флот готов предупредить нештатные ситуации из-за учений НАТО

Вот уже неделю, начавшись 9-го июня, на Балтийском море проходят учения военных кораблей и авиации 16 стран НАТО - Бельгии, Британии, Германии, Испании, Латвии, Литвы, Эстонии, США, Турции, Франции -, а также двух стран-партнеров альянса — Швеции и Финляндии. В ходе маневров Baltops-2019 их участники отрабатывают использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ)и радиоэлектронной разведки в практических условиях. А это, по мнению экспертов, может нести в себе угрозу для гражданского судоходства, которое очень интенсивно осуществляется на Балтике.

С целью исключить нештатные ситуации для гражданских судов из-за маневров НАТО и оказать им практическую помощь в случае необходимости, как сообщил Национальный центр управления обороной РФ, Балтийский флот ВМФ России взял на контроль обстановку в районе учений.

- В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации и угрозы навигационной безопасности гражданскому судоходству в акватории Балтийского моря, силы и средства Балтийского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за совместным учением объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО «Балтопс-2019», - говорится в официальном сообщении НЦУО. - Для выявления угроз навигационной безопасности гражданским судам, связанным с применением кораблями НАТО средств радиоэлектронной борьбы, задействованными подразделениями Балтийского флота осуществляется контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений.

Как именно будет оказываться практическая помощь гражданским судам в случае возникновения нештатных ситуаций, в сообщении не раскрывается, но вряд ли есть сомнения, что у российского флота есть разработанные варианты действий для самых разных ситуаций.

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