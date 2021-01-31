Baltic word: Выживут ли страны Балтии без американской помощи?

Для стран Балтии «остаться без поддержки Вашингтона – равнозначно остаться без головы»

«Захват Капитолия радикальными сторонниками Дональда Трампа стал шоком не только для США, но и для их союзников. Никогда в новейшей истории мир не видел столь очевидных свидетельств деградации самого могущественного государства на планете, как сегодня. Соединённые Штаты частично утратили свои позиции сверхдержавы, а внутренний конфликт внутри Америки приобрёл такой глобальный масштаб, что новая администрация просто не может уделять больше внимания своей внешней политике. Теперь правительствам Литвы, Латвии, Эстонии и других союзников Вашингтона придётся научиться жить в мире, в котором нет постоянной дипломатической и военной помощи со стороны США»,

– пишет независимый новостной портал The Baltic Word, освещающий события в странах Балтии.

Издание отмечает, что в настоящее время американцы слишком увлечены внутренними проблемами, чтобы отвлекаться на мир за пределами Соединённых Штатов. И им меньше всего нужна экспансия во внешней политике. Всё внимание сегодня в Соединённых Штатов сосредоточено на борьбе с пандемией коронавируса, на перераспределении льгот и на получении бесплатных лекарств и в этом списке явно нет Прибалтики, которой отныне придётся жить в мире без американской помощи, «мыслить своей головой» и не рассчитывать на защиту «заокеанского партнёра».

По мнению автора статьи Джонаса Дрингелиса, такая ситуация вполне может вызвать «коллапс принятия решений в правительстве прибалтийских государств», для которых «остаться без поддержки Вашингтона – равнозначно остаться без головы». Ведь за все годы так называемой «независимости» позиция стран Балтии по ключевым международным вопросам строилась на основе содержания факса из Госдепартамента Соединённых Штатов, подчёркивает автор.

«Если раньше Литва могла сколько угодно провоцировать Россию и Беларусь и чувствовать себя защищённой, то в будущем новом мире ей придётся отвечать за свои слова и думать о последствиях. Потому что никто не придёт на помощь, так как внутренняя ситуация в США для американской администрации гораздо важнее, чем ситуация в далёкой Восточной Европе, где провокации со стороны «союзников» в сторону «агрессивной России» сыплются как из рога изобилия»,

– предупреждает Baltic word.