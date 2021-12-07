Baltic Word: ВВС Литвы не могут ни летать, ни воевать

Вильнюс тратит миллионы на списанную технику «западных партнёров»

«Геополитическое положение Литвы стратегически важно для Североатлантического альянса, несмотря на это, снабжение Вооружённых сил страны остаётся без должного внимания. По данным агентства Global Firepower, Военно-воздушные силы Литвы занимают 126-е место в мире и состоят только лишь из грузовых самолётов и вертолётов. В Литве есть три франко-немецких вертолёта Dauphin, а также шесть советских Ми-8. Грузовая эскадрилья страны также оснащена двумя самолётами L-410 УВП и тремя самолётами C-27J Spartan»,

– сообщает прибалтийское интернет-издание Baltic Word.

Однако не стоит думать, что все самолёты и вертолёты, находящиеся на балансе ВВС Литвы, способны подниматься в воздух, не говоря уже о выполнении боевых задач, предупреждает издание. Дело в том, что основная доля литовской вертолётной техники – это ещё советские вертолёты Ми-8, давно требующие очень серьёзного капитального ремонта, а лучше всего – списания.

В связи с этим в Вильнюсе уже решили приобрести у Соединённых Штатов четыре вертолёта UH-60 Black Hawk. И хотя эти вертолёты военные, прибудут они в Литву без вооружения – на него просто не хватило денег, ведь сумма контракта составила 181 млн евро, а получит литовская армия эти вертолёты только в конце 2024 года.

По мнению автора статьи Антанаса Тубелиса, покупка эта не выгодна для Литвы – слишком дорого, однако в Вильнюсе не упустили случая в очередной раз продемонстрировать лояльность Вашингтону в ущерб собственной экономике.

«Что касается грузовых самолётов, то с ними дела обстоят ещё хуже. Два самолёта L-410 UVP были подарены Германией ещё в 1991 году. На тот момент эти самолёты были далеко не новыми, с тех пор прошло ровно тридцать лет, а срок эксплуатации L-410 UVP равен двадцати годам»,

– пишет автор.

Да, но есть ещё целых три самолёта C-27J Spartan, вот только, по крайней мере, один из них уже разбирается на запчасти, чтобы отремонтировать два других, отмечает Baltic Word.

Такая вот печальная ситуация в ВВС Литвы при том, что страна регулярно перечисляет уже более 2% ВВП на военные нужды, как того требует Пентагон, не упускающий случая продать Вильнюсу списанную технику. Не будь стран Балтии, эта техника отправилась бы на металлолом, считает Тубелис.

По его словам, такое положение не только в ВВС Литвы, не так давно для нужд литовских Вооружённых сил было закуплено у Нидерландов 290 вездеходов и 25 грузовиков на общую сумму 4,6 млн евро. Традиционно вся эта техника, конечно же, давно устаревшая, не нужная армии Нидерландов. Однако у Литвы нет выбора – её собственная военная техника, по признанию самого главы Минобороны Арвидаса Анушаускаса, больше не в состоянии передвигаться по бездорожью.

«Кстати, по данным Transparency International, один из самых высоких рисков, связанных с коррупцией, наблюдается в сфере военных закупок в Литве. Не потому ли в страну идёт поток списанной военной техники за вполне приличные деньги?»,

– констатирует Baltic Word.