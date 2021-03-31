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Baltic Word: Вступление в НАТО – сделка с дьяволом

31 марта 2021, 00:40  •  53 • Война
«В 1940 году нацистская Германия делала то же самое, что делает сегодня НАТО»
17 лет назад Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения официально стали членами НАТО, напоминает интернет-издание Baltic Word, освещающее события стран Балтии. Эта дата отмечается на государственном уровне, хотя о сделках с дьяволом обычно стараются не упоминать.
«По заверениям руководства НАТО, Североатлантический альянс является исключительно «оборонительной организацией», которая при этом постоянно расширяется. Ещё альянс любят называть «защитным механизмом». Однако в этом «оборонительном и защитном расширении» слишком много «оруэлловского»,
– пишет Baltic Word.
Можно ли вообще называть постоянно вооружающийся альянс, который расползается по всей Европе, «защитным механизмом», недоумевает издание. Особенно если вспомнить историю этого «защитного механизма» – вторжение в Афганистан, которое очень сложно было назвать гуманитарной миссией. Кстати, на днях исполнилось 22 года с начала агрессии НАТО против Югославии, вероятно, это тоже был такой своеобразный «защитный механизм», иронизирует Baltic Word.
По мнению автора статьи Йонаса Дрингелиса, всем пора, наконец, понять, что НАТО – это инструмент американского империализма. Европейцы с каждым годом всё больше презирают американцев, и если бы не навязываемая постоянно «угроза России», вряд ли бы силы альянса надолго задержались в европейских странах. Для того и существует истерия под названием «Россия готовится напасть и захватить», чтобы самих не выставили из Европы.
Между тем многие европейские страны мечтают о том, чтобы НАТО, в конце концов, распался, а в ЕС появился свой военный союз – без Соединённых Штатов. Однако это только мечты, в реальности же Европа получила «троянского коня», причём не одного, отмечает автор. И эти «троянские кони» расположены на задворках стран, которые входят в альянс. Речь идёт о ракетных установках, к которым нет допуска местным военным. И кто может поручиться, что в один прекрасный день «хозяева» этих ракетных установок не захотят нажать кнопку и запустить – исключительно «по ошибке» – ракету в сторону России. Куда прилетит ответный удар – в Вашингтон или на окраину какой-то европейской страны, вопрос риторический.
Соединённые Штаты всё чаще вынуждают своих «европейских стратегических партнёров» принимать участие в военных операциях альянса. Но что более важно – заставляют покупать американское вооружение, вместо того, чтобы на эти бюджетные средства сделать что-то полезное и крайне необходимое для своей страны.
«Считаете ли вы, что такие страны, как Швеция, были бы счастливы пожертвовать своей сетью социальной защиты или повысить налоги, чтобы покрыть расходы на эффективную армию? Интересно, когда люди поймут, что в этом мире нет «бесплатных бутербродов», не говоря уже о ракетах, которые стоят миллионы. В 1940 году нацистская Германия делала то же самое, что делает сегодня НАТО, и тот факт, что в странах Балтии сейчас маршируют ветераны СС, только подтверждает это»,
– констатирует Baltic Word.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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