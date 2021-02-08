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Baltic Word: Войска НАТО в обмен на суверенитет стран Балтии

08 февраля 2021, 01:05  •  110 • Война
«Для государства присутствие большого количества иностранных военнослужащих фактически является потерей суверенитета»
Страны Балтии делают всё возможное, чтобы углубить военное сотрудничество с Соединёнными Штатами. Для этого они даже готовы потерять свой суверенитет.
«С политической точки зрения страны Балтии не являются самодостаточными странами. Поэтому они полагаются на Соединённые Штаты в получении военной безопасности и финансовой поддержки. Взамен они предоставляют свои территории для размещения американских военных объектов и сил. Лидеры стран Балтии хотят привлечь к своим государствам самое пристальное внимание Вашингтона, и они готовы многое для этого сделать»,
– пишет интернет-издание Baltic Word.
Причин такого поведения прибалтийских политиков несколько, считает издание. Во-первых, размещение на территории Прибалтики американских военных даёт повод этим странам гордиться тем, что они являются форпостами Запада в борьбе с «российской угрозой». Во-вторых, это ещё и выгодно: антироссийская политика хорошо оплачивается «западными партнёрами», да и постоянная помощь на укрепление обороны никогда не бывает лишней. И третья причина, по мнению Baltic Word заключается в ревности прибалтийских стран по отношению к Польше. В Литве, Латвии и Эстонии справедливо считают, что Польша представляет больший интерес для Вашингтона, поскольку это крупная европейская страна и она не имеет никаких проблем со своим русскоязычным населением. Вот в Прибалтике и опасаются, как бы финансовые потоки не перераспределили в пользу Польши, стараясь зазвать на свои территории как можно больше военных НАТО, в последнее время это стало главной целью Литвы, Латвии и Эстонии. Все они стараются при каждом удобном случае подчеркнуть, как важно присутствие НАТО именно на территории Балтии и что именно здесь следует ожидать «российскую агрессию».
А в это время, отмечает автор статьи Антанас Тубелис, во всех трёх странах Балтии происходит падение экономики и уровня жизни, ухудшается демографическая ситуация – трудоспособная молодёжь покидает Прибалтику, остаются одни пенсионеры, ни о каком экономическом развитии и речи не может быть. Всему этому способствует милитаризация Прибалтики – это на неё уходят все усилия и все финансы. Однако такая внутренняя политика стран Балтии угрожает их суверенитету, считает автор.
«В настоящее время в странах Балтии дислоцируются около 3000 иностранных военнослужащих и около 250 единиц военной техники, а также около 20 самолётов и вертолётов. Но для независимого государства присутствие такого количества иностранных военнослужащих на его территории фактически является потерей суверенитета»,
– констатирует Baltic Word.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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