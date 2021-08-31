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Baltic Word: Восточная Европа – большая колония коллективного Запада

31 августа 2021, 01:20  •  53 • В мире
Гордясь своей «независимостью», бывшие республики СССР являются колониями Запада
«Страны Балтии первыми «успешно» интегрировались в Европу: советские военные базы были заменены базами НАТО, мощные предприятия, построенные во времена СССР, закрыты, а свобода передвижения по Европе обернулась массовым бегством трудоспособной молодёжи на Запад в поисках работы. И хотя основным мотивом обретения суверенитета бывших республик СССР была независимость, однако вместо желанной независимости почти все они сразу стали протекторатами и колониями Запада»,
– пишет англоязычное прибалтийское интернет-издание Baltic Word.
Когда нынешние «независимые» государства были советскими республиками, они получали от России школы, больницы, университеты, фабрики и развитие своей национальной культуры. Зато теперь ресурсы этих «независимых» государств с успехом грабит коллективный Запад, что уже привело к падению уровня жизни, отмечает издание.
Обещая кредиты, Запад требует проведение реформ, подразумевающих разрушение целых отраслей производства, которые могли бы составить конкуренцию западноевропейским корпорациям. Например, Чехословакия своими руками разрушила свою мощную оборонную промышленность, а в Болгарии закрыли дешёвые АЭС и теперь болгары вынуждены использовать дорогую европейскую электроэнергию. Это всего лишь два восточноевропейских примера. В странах Балтии таких примеров не счесть, но, похоже, они рады тому, что стали западными колониями, угробив производство и предоставив свою территорию военным НАТО. Однако проблем от этого меньше не становится, подчёркивает Baltic Word.
«Например, латвийский регион Латгалия на границе с Россией является самым бедным в странах Балтии с точки зрения ВВП на душу населения по стандартам покупательной способности. Другой показательный пример – судьба литовского города Висагинас, построенный в СССР для тех, кто работал на Игналинской АЭС. Его население сократилось чуть ли не наполовину, ведь атомная станция больше не работает. Эти экономические, социальные и демографические проблемы множатся и накладываются друг на друга, однако решать их никто не спешит – ни свои правительства, ни «западные партнёры»,
– пишет автор статьи журналист издания Антанас Тубелис (Antanas Tubelis).
Что касается громких европейских проектов, о которых постоянно с гордостью сообщают прибалтийские СМИ, то проекты эти в своём большинстве существуют только в мечтах политиков, несмотря на то, что страны Балтии находятся в составе Евросоюза уже 15 лет.
Например, электросети Эстонии, Латвии и Литвы будут синхронизированы с континентальной Европой и отключатся от советской цепи БРЭЛЛ, находящейся под управлением России, только в 2025 году, хотя говорят об этом проекте уже не менее десяти лет, всё время отодвигая сроки, напоминает автор. Другой проект – это железнодорожное сообщение стандартной колеи, которое свяжет Таллин с Варшавой через Ригу и Каунас. «Западные партнёры» не спешат вкладывать финансы в обустройство своих колоний и здесь опять можно провести параллели с советским периодом Прибалтики, когда заводы и фабрики росли на глазах.
«Де-факто происходит «мягкая оккупация» Восточной Европы Западной Европой и Соединёнными Штатами, а помогают в этом местные политики – прибалтийские, польские, молдавские украинские. Недостатка в помощниках нет»,
– констатирует Baltic Word.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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