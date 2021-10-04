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Baltic Word: Вместо своей армии Литва кормит чужую

04 октября 2021, 01:55  •  118 • Война
«Чем больше иностранных войск, тем меньше у страны возможностей для собственных решений»
«В последний день лета в Литве торжественно открылся новый военный городок, однако предназначен он был не для своей армии, а для американской. Ещё один военный городок означает, что Литва сможет принять ещё больше иностранных войск, которые, кстати, уже прибыли в страну по ротации. Им также устроили торжественную встречу»,
– пишет прибалтийское интернет издание Baltic Word.
Издание отмечает, что прибывшие по ротации военные – это боевая группа бронетанковой бригады 1/1 ID, известная как «Дьявольская бригада» с богатой столетней историей. Военные этой бригады участвовали в Первой мировой войне на территории Франции, почти пять лет воевали во Вьетнаме, затем – в Ираке в 1990–1991 годах и в Афганистане – уже в XXI веке. Вот такая боевая бригада теперь будет защищать Литву от «агрессора».
Всего страну прибыло около 3800 военнослужащих, 80 танков Abrams, 120 БМП Bradley, 10 машин огневой поддержки Bradley (B-FiST), 15 155-мм самоходных гаубиц Paladin, более 500 гусеничных машин, 850 прицепов, более 1500 колесных автомобилей и другой военной техники – целая армия, содержание которой ложится полностью на литовский бюджет, подчёркивает Baltic Word.
Автор статьи Вайрис Годманис отмечает, что с каждой подобной ротацией американских военных и техники в Европе, информация обо всех перемещениях становится всё более закрытой. В этот раз первые официальные сообщения о перемещениях такого большого количества военных были сделаны уже по свершившемуся факту – когда в польском порту уже была выгружена вся военная техника.
Между тем на развитие собственных национальных вооружённых сил выделяются значительные бюджетные средства, которые тратятся не на свою армию. Все эти деньги литовских налогоплательщиков раз от раза «съедаются» иностранной армией, которую следует кормить и обслуживать.
«Всё это лишний раз говорит о полной неспособности (или нежелании?) главы государства идти по собственному пути развития, а также о полной зависимости от решений, принимаемых в Соединённых Штатах. Похоже, в правительстве не понимают – чем больше иностранных войск будет размещено на территории Литвы, тем меньше у правительства будет возможностей принимать собственные решения. Литва превращается в марионетку под руководством человека, некомпетентного в управлении собственной армией и страной»,
– делает вывод Baltic Word.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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