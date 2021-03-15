Baltic word: Страны Балтии как военный полигон

Увеличение присутствия НАТО в странах Балтии – это расширение возможностей для наступательных операций

«Процессы экономической и геополитической перестройки мира всё ещё продолжаются, а маркерами этих процессов являются не только жёсткая борьба за контроль над источниками энергии и информационная война, но и терроризм. Но система международной безопасности перестаёт работать, хотя в то же время постоянно растут и так огромные военные расходы»,

– пишет прибалтийское интернет-издание Baltic word.

В прошлом году военные расходы в мире выросли почти до двух триллионов долларов (1,93 трлн), что на 180 миллиардов долларов больше, чем десять лет назад – в 2010 году (1,75 трлн), отмечает издание. И лидером по военным расходам, конечно же, является Североатлантический альянс.

Растут не только военные расходы, растёт и количество военных учений, причём всё чаще они проходят у восточных границ ЕС.

Теперь же совместные стратегические учения США и НАТО, такие как «Защитник Европы» – крупнейшие военные учения на европейской территории после окончания холодной войны – планируется проводить ежегодно. В этом году эти учения пройдут в конце весны и начале лета.

Кроме совместных военных учений, отмечает Baltic word, существует ещё операция НАТО под названием «Расширенное передовое присутствие». В рамках этой операции тактические группы многонациональных батальонов с собственным вооружением и техникой были развёрнуты на территории Прибалтики на ротационной основе под командованием США – в Польше, Канады – в Латвии, Германии – в Литве. Уже в этом году, в начале января, в Литву прибыл 2-й батальон 8-го кавалерийского полка армии США с особой миссией – сопротивление «российской агрессии». Продолжаться это «сопротивление» в Прибалтике будет на протяжении восьми месяцев. Однако Литве этого мало – на торжественной церемонии встречи американских военных министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что «Литва готова обеспечить на своей территории постоянное присутствие США».

Не отстаёт от стран Балтии и Польша, там планируется разместить 5-й армейский корпус США и тактические ракетные комплексы. В настоящее время на территории Польши и Прибалтики уже находится около 8 тысяч военнослужащих, около 100 танков, более 160 боевых бронированных машин, около 30 боевых самолётов и вертолётов. Но Варшава планирует приобрести ещё и американские истребители F-35A.

«За последние 15 лет военная инфраструктура региона была приведена в соответствие со стандартами НАТО, модернизированы аэродромы в Польше, Литве и Латвии. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что принятые НАТО и США меры по увеличению своего присутствия в Польше и странах Балтии, а также модернизация военной инфраструктуры – это расширение возможностей для молниеносных наступательных операций в Европе, при этом страны Балтии будут полем битвы»,

– пишет Baltic word.