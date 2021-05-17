Baltic Word: Страны Балтии – территория геополитических игр

«Литва, Латвия и Эстония больше не принадлежат сами себе»

«Невиданное ранее количество масштабных военных учений, которые НАТО проводит сегодня, является демонстрацией своей силы перед Россией, и это первое, о чём думают, когда речь заходит об учениях. Между тем за этим кроется и попытка Североатлантического альянса оправдать своё существование. Сделать это будет сложно без новых инициатив и наращивания военной мощи»,

– пишет прибалтийское англоязычное интернет-издание Baltic Word.

Согласно Инициативе готовности НАТО, принятой в 2018 году, страны-члены альянса обязались к 2020 году иметь в своём распоряжении 30 батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей ВМФ, готовых к боевым действиям в течение, как минимум, 30 дней. Речь идёт, конечно, не о новых силах, а о приведении в полную боевую готовность уже имеющихся сил Североатлантического альянса, которые можно поднять по тревоге в любой момент, отмечает издание.

При этом необходимо учитывать, что всего за несколько последних лет альянс утроил численность Сил реагирования НАТО, доведя её до 40 тысяч военнослужащих. Кроме того альянс за последнее время развернул четыре многонациональные боевые группы в странах Балтии и Польше, чего также не было ранее, а ещё – увеличил своё присутствие в регионе Чёрного моря, где был создан целый ряд небольших штабов для связи национальных сил и сил НАТО.

И хотя постоянное военное присутствие сил НАТО на территории стран Балтии не предусмотрено никакими международными нормами, тем не менее, военные и техника там находятся на протяжении нескольких лет, и это понятно – слишком близко расположены страны Балтии к России. Вот и стараются в альянсе превратить ротационную основу военного присутствия своих вооружённых сил в постоянную. А размах этого присутствия в странах Балтии настолько широк, что иностранные солдаты постоянно вторгаются в личное пространство граждан Прибалтики – в магазинах, ресторанах, кафе. Когда местные жители, наконец-то поняли, что подобное «вторжение» угрожает их спокойной размеренной жизни, было уже поздно. И теперь чужая военная техника ездит по дорогам Прибалтики, а чужие солдаты сидят в её ресторанах, отмечает автор статьи Адомас Абромайтис.

«Более того, страны Балтии используются в качестве транзитных государств для иностранной тяжёлой бронетехники, что наносит ущерб окружающей среде. Литва, Латвия и Эстония больше не принадлежат сами себе. Это просто территории чужих геополитических игр и военных приготовлений. Статус страны-хозяйки, где базируются иностранные войска, кстати, превращает их в главную цель потенциального агрессора. Интересно, правительства когда-нибудь начнут думать об интересах населения Прибалтики, а не об иностранных геополитических интересах?»,

– задаёт риторический вопрос Baltic Word.