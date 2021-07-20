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Baltic Word: спасение Латвии от мигрантов – дело НАТО

20 июля 2021, 17:20  •  137 • Война
В Латвии предлагают расширить права иностранных военных
Ожидаемый миграционный кризис в Латвии является проблемой альянса, уверен член Латвийской национальной ассоциации Saemas «Всё для Латвии!» Янис Домбрава. А значит и решать эту проблему должна не Рига, а Брюссель, даже если для этого и придётся привлекать военных НАТО, сообщает балтийское интернет-издание Baltic Word.
«Мы имеем дело не с классической миграцией, а с настоящим военным вторжением, ведь под видом беженцев в страну могут въехать иностранные разведчики и даже военные. Поэтому участие сил альянса более разумно и эффективно, чем действия латышских пограничников. Евросоюз не может себе позволить продемонстрировать всему миру, что на его территорию можно легко попасть. Соседняя Литва не в состоянии справиться с потоком нелегалов, поэтому часть из них обязательно будут пытаться попасть в Латвию. А это уже проблема НАТО»,
– цитирует издание Домбраву.
Политик уверен, что в данной ситуации правительство страны вполне может пренебречь соблюдением прав человека, поскольку национальная безопасность Латвии важнее.
Baltic Word напоминает, что в настоящее время на территории Латвии в лагере Адажи находится боевая группа НАТО под командованием канадских инструкторов – 1512 человек, а также военная техника, в том числе танки и бронетранспортёры. Однако у военных альянса в Латвии вполне определённая задача – защита страны в случае военной агрессии. По мнению издания, власти Латвии не вправе в одностороннем порядке менять эти задачи. Тем более что тот военный контингент, который располагается в Латвии, далёк от идеального, а неадекватное поведение военных достаточно часто становится поводом для конфликтов с местным населением. Да и внутри самой боевой группировки как в Латвии, так и в других странах Балтии всё чаще возникают скандалы, отмечает Baltic Word.
«Военные НАТО не всегда готовы выполнять свои задачи во время учений и тренировок, будут ли они готовы выступать ещё и в роли пограничников. Латышские политики необдуманно предлагают расширить права иностранных военных, хотя на самом деле правильнее было бы эти права ограничить и не забывать – иностранцы являются временными гостями на латышской земле. Политики не задумываются о том, что в итоге иностранцы будут решать, кому можно въехать в Латвию, а кому будет запрещено пересекать границу»,
– предупреждает автор статьи журналист Викторс Домбурс.
Соб. корр. ФСК

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