Baltic Word: Самое слабое место НАТО – страны Балтии

В Брюсселе подсчитали – Литва сможет воевать 84 часа при благоприятных условиях

«НАТО – это организация, созданная для продвижения и защиты геополитических интересов Соединённых Штатов в Европе, поэтому основная часть расходов по финансированию Альянса лежит на Вашингтоне, который контролирует всё, что происходит внутри блока. Есть большая уверенность в том, что в Белом доме создали и культивируют миф о «русской угрозе» только для того, чтобы оправдать существование НАТО и заставить Европу вкладывать в вооружение всё больше и больше средств», – пишет прибалтийское интернет-издание Baltic Word.

Действительно, с каждым годом в вооружённые силы Альянса вкладывается всё больше и больше материальных ресурсов, НАТО уже который год готовится к отражению «агрессора». Вот только прогнозы военных экспертов неутешительны – сколько бы ни вкладывали в перевооружение, в возможном военном конфликте с Россией силы Альянса потерпят поражение в Северной Европе. Дело в том, что у НАТО есть слабое место – это страны Балтии, отмечает издание.

Военные аналитики уже разработали подробный план и наступления российской армии, и захвата стран Балтии, в Москве могут не напрягаться – план военной операции уже готов: удар в направлении Вильнюса и «Сувалкского коридора», которым отрезается Прибалтика от остальной Европы, раскрывает «план нападения» на Прибалтику автор статьи Антанас Тубелис.

По мнению литовского эксперта в области оборонной политики Гедрюса Петкявичюса (который, к слову, ни дня не носил военную форму и не служил в армии), литовская армия сможет оказывать сопротивление в течение 336 часов или двух недель. В Брюсселе на это ответили – не более 84 часов и то при очень благоприятных обстоятельствах. Хотя ещё в 2014 году военные аналитики Литвы предполагали, что противостоять «агрессору» до полного разгрома и капитуляции литовская армия сможет 72 часа. Тогда в Брюсселе также подкорректировали это время и назвали 48 часов. При том, что силам НАТО понадобится не менее трёх месяцев, чтобы собрать достаточно сильную армию и пойти «освобождать» Прибалтику.

Из всего вышеперечисленного Baltic Word делает вывод: страны Балтии, как самое слабое место НАТО, не смогут противостоять России – ни самостоятельно, ни с помощью вооружённых сил Альянса, поэтому американское присутствие в Прибалтике должно значительно увеличиться, как и расходы на армию.

«Однако чем дальше, тем чаще возникают сомнения в правильности подобной политики, ведь деньги, выделяемые из государственного бюджета, тратятся на строительство военных лагерей и полигонов для иностранных военнослужащих, и на инфраструктуру для переброски иностранных войск. А новости о том, как европейцы готовятся защищать Прибалтику, напиваясь и дебоширя под нацистские песни, наводят на мысль, что в час Икс на эту защиту рассчитывать не придётся», – констатирует Baltic Word.

Добавим, что все «прогнозы» о нападении России на Прибалтику и «слабых местах» Европы нужны исключительно для расширения НАТО. И всё. Именно для этого эксперты подсчитывают часы, за которые падут «прибалтийские тигры» под мифическим «натиском» российской армии. Именно для этого мировая пресса этих экспертов цитирует.