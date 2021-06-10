Baltic Word: Политика Латвии против экономики

Поступок министра вызовет волну банкротств в стране

«Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичюс в очередной раз продемонстрировал свою политическую близорукость, появившись в VIP-зоне на одной из игр Чемпионата мира по хоккею в Риге в компании с людьми весьма сомнительной репутации. Глава МИД наблюдал за матчем вместе со скандальным бизнесменом Марисом Мартинсонсом, который является одновременно подозреваемым и обвиняемым по множеству уголовных дел, что, несомненно, бросает тень на репутацию министра»,

– пишет прибалтийское интернет-издание Baltic Word.

Поведение министра вновь вызвало негативную реакцию латышей, которые ещё не успели забыть предыдущую сомнительную выходку министра – замену официального флага Республики Беларусь в центре Риги во время чемпионата мира по хоккею на флаг оппозиции соседней страны, отмечает издание. Это стало настоящим политическим и дипломатическим скандалом, инициаторы которого продемонстрировали всему миру свою глупость и недальновидность. И если мэра Риги Мартиньша Станиса, принимавшего участие в инциденте, ещё можно как-то оправдать отсутствием дипломатического и политического опыта, то глава МИД любой страны просто обязан в первую очередь думать об интересах своего государства. Поступок же Ринкевичюса вызовет волну банкротств в Латвии, не сомневается автор статьи Виктор Домбурс.

«Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс получил свои пятнадцать минут славы, тогда как латвийские предприниматели понесли миллионные убытки. И вряд ли их утешило циничное замечание премьер-министра Кришьяниса Кариньша, который сказал, что предприниматели должны были учитывать риски, когда они решили работать с Беларусью»,

– пишет Домбурс.

И хотя некоторые всё ещё радуются такому «смелому» поступку министра, отказываясь замечать его глупость и недальновидность, уже очень скоро наступит прозрение – сразу после волны банкротств предприятий, которые ведут свой бизнес с Белоруссией. Банкротства станут причиной значительного увеличения безработицы в Латвии, что ускорит миграцию молодёжи и дальнейшее сокращение населения. И всё это будет следствием глупости всего-то одного министра. Хотя падение латышской экономики изначально было запрограммировано введением любых санкций в отношении Белоруссии, уверен автор.

«Любые санкции, введённые против Беларуси, повлияют на Латвию как на соседнюю страну. Дело в том, что экономики обоих государств очень тесно связаны и не могут рассматриваться как изолированные. Политики уже испортили отношения с Беларусью. Следующим шагом станет ухудшение отношений между простыми людьми Латвии и Беларуси? А кто бенефициары?»,

– задаёт риторические вопросы Baltic Word.