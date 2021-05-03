Будущего у железной дороги Латвии нет, это будущее уничтожила политика

«По данным Министерства иностранных дел Латвии, прибытие многонациональной боевой группы союзников на территорию страны в июне 2017 года завершило развёртывание сил в рамках Расширенного передового присутствия НАТО в странах Балтии и Польше, тем самым реализовав решения, принятые на саммитах в Уэльсе и Варшаве. С тех пор на территории Латвии постоянно присутствуют военнослужащие из Канады – численностью до батальона, а также военные Албании, Польши, Чехии, Словакии, Испании и Италии»,

– сообщает прибалтийское интернет-издание Baltic Word.

Все эти страны направляют на ротационной основе своих военных и военную технику в Латвию. Цель у них одна – защитить страну от возможной агрессии. Однако защищать Латвию страны НАТО собираются не безвозмездно – принимающая страна обязана обеспечить своим союзникам удовлетворение всех потребностей, а также оказывать всяческую поддержку во всём, отмечает интернет-издание.

Между тем, напоминает Baltic Word, только на военном полигоне Адажи находится 1512 канадских военных вместе с военной техникой, включая танки и бронемашины. Содержание этого военного контингента ложится тяжёлым бременем на принимающую страну, в данном случае – Латвию. Настолько тяжким, что время от времени даже возникают сомнения, способна ли Латвия и далее содержать иностранных военных.

Между тем в стране большие экономические проблемы, однако на решение своих проблем в Риге денег нет. Так, например, латвийские железные дороги давно находятся в весьма плачевном состоянии, причём сегодня всем понятно – будущего у железной дороги Латвии нет, это будущее уничтожила политика.

«Даже после радикального сокращения объёмов российского транзита грузы российского происхождения (идущие из России или в Россию) продолжают составлять львиную долю – более 62% транзитных перевозок. Ещё 25-28% грузов белорусского происхождения. Иными словами, реализация планов России по переориентации экспортно-импортного грузооборота к 2025 году означает для Латвии потерю до 90% загрузки железной дороги»,

– пишет автор статьи Викторс Домбурс (Viktors Domburs).

Он уверен: те 10% грузопотока, которые останутся после 2025 года, просто не позволят Латвийской железной дороге существовать, а будущее её уже предопределено – рельсы и подвижной состав будут проданы на металлолом, а центры управления движением просто закрыты. Сколько при этом появится новых безработных – ещё один сложный вопрос.

В итоге, совсем скоро, к 2025 году, Латвия займёт второе место (на первом месте сегодня Молдова) среди постсоветских стран, которые умудрились растерять советское транспортное наследие и опуститься до уровня африканской страны.

Читатель может спросить, а как связаны военные НАТО и железная дорога, отмечает Домбурс. Он уверен, что присутствие военных и техники НАТО на территории Латвии напрямую связано с наличием железнодорожного сообщения в стране.

«С упадком латвийских железных дорог НАТО выведет свою многонациональную боевую группу союзников из Латвии, поскольку для развёртывания военных сил необходимы приличные грузоперевозки, что в мирное время без железной дороги обходится слишком дорого. Таким образом, латвийские власти не смогут выполнять взятые на себя обязательства как принимающая страна. Будущее Латвии весьма «заманчиво» – бедная африканская страна без транспортного сообщения и без НАТО. Впрочем, зачем присутствие военных, разве кто-то соблазнится напасть на такую страну»,

– подводит итог Baltic Word.