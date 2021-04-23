Baltic Word: НАТО несёт угрозу не России, а странам Балтии

«Тратить огромные деньги на отражение несуществующей агрессии – это невероятная глупость»

Все три страны Балтии проводят политику, которая угрожает не только собственному населению, но и соседним странам и всему региону, сообщает англоязычное прибалтийское интернет-издание Baltic Word. И прежде всего потому, что позволяют размещать на своей территории иностранные войска, что может превратить всю Прибалтику в мишень для ответного удара или в один большой военный полигон грядущей войны.

«В НАТО официально рассматривают Россию как потенциальную угрозу. Однако общий бюджет НАТО превышает один триллион долларов, а оборонный бюджет Российской Федерации – 42 миллиарда долларов. Сравнивая эти цифры, непонятно, кто кому угрожает? К тому же военные учения НАТО в странах Балтии проходят одно за другим и у самых границ России, а сценарии учений не оставляют сомнений, кто является противником»,

– пишет интернет-издание.

А как бы вы реагировали, если бы ваш сосед каждый день демонстрировал перед вашими окнами свою силу и при этом называл вас врагом, задаёт вопрос читателям Baltic Word. Между тем, отмечает издание, всё это может привести к достаточно серьёзным последствиям, а в случае эскалации военного конфликта под ударом окажется местное население.

Впрочем, подчёркивает издание, местное население уже давно под ударом – иностранные военнослужащие стали постоянной угрозой для мирного населения всех трёх стран Балтии: пьяные толпы агрессивных военных, военные учения, которые проводятся вблизи жилых домов, а то и прямо на улицах городов и даже столиц, как это было недавно в Риге. А военные полигоны захватывают всё новые и новые территории.

Большую тревогу вызывают предстоящие военные учения «Защитник Европы 21» – эти учения выглядят как репетиция Третьей мировой войны. А своей масштабностью они обязательно дестабилизируют ситуацию в регионе, уверен автор статьи Антанас Тубелис.

Он отмечает ещё одну проблему, связанную с военными учениями НАТО в Прибалтике – это деньги. На все военные учения бедные страны Литва, Латвия и Эстония тратят огромные средства.

«Во время пандемии тратить огромные деньги на отражение несуществующей агрессии – это невероятная расточительность или глупость. Не говоря уже о том, что учения станут прекрасным разносчиком новых штаммов коронавируса. И уже сегодня можно прогнозировать – после учений «Защитник Европы 21» будет новый всплеск пандемии»,

– предупреждает Тубелис.

При том, что страны Балтии тратят огромные деньги на военные нужды, их собственные армии не являются военной силой, ведь прибалтийские полигоны созданы не для военных Балтии, а для войск НАТО, которые там совершенствуют свою квалификацию.

Достаточно привести в пример один факт – в армии Литвы нет ни одного танка, на территории страны все танки американской или французской армии и если они в какой-то момент решат уехать, то Литва останется без армии, без флота, без военной техники.

«Результатом членства в НАТО является деградация национальной безопасности. Прибалтика нужна только как плацдарм. Страны Балтии тратят большие деньги на военные нужды, но результата нет. Конечно, следует иметь в виду, что военное руководство стран Балтии абсолютно не самостоятельно в принятии решений – все свои действия они выполняют по приказу Запада»,

– констатирует Baltic Word.