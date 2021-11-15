Baltic Word: Иностранные армии могут стать хозяевами Литвы

Рано или поздно литовцы обнаружат, что они больше не хозяева в своей стране

«Литовские власти не отказываются от идеи дальнейшего увеличения присутствия иностранных войск на территории их страны. Политики и официальные лица Литвы используют все доступные встречи и зарубежные визиты, чтобы привлечь внимание к мифической «военной угрозе с Востока». При этом те же самые политики и официальные лица совершенно не видят настоящие проблемы – сокращение населения, кризис системы здравоохранения, обнищание своего народа и так далее, проблем много. Ведь намного легче отвлечь внимание людей, изображая героев, борющихся за безопасность страны»,

– пишет прибалтийское англоязычное интернет-издание Baltic Word.

В начале ноября правительство Литвы утвердило обновлённую Стратегию национальной безопасности, в которой перечислены новые угрозы. До утверждения Стратегия обсуждалась в Государственном совете обороны под председательством президента Литвы, и теперь, после утверждения правительством, депутаты Сейма должны будут проголосовать за неё, отмечает издание.

Обновлённая Стратегия направлена ​​на повышение боевой мощи и боеготовности литовских вооружённых сил, при этом акцент сделан на подготовке литовской армии к ведению войны на суше. Также в документе говорится о необходимости максимально увеличить постоянное присутствие военных США, Германия, Британии и других союзников по НАТО на территории Литвы, а также об усилении военного сотрудничества с Польшей, Латвией и Эстонией.

Потерпев поражение в построении процветающей Литвы, Гитанас Науседа объясняет свои неудачи врагами, которые окружают страну со всех сторон. Для того чтобы убедить свой народ поверить в подобные заявления, повторять всё это нужно как можно чаще, пишет автор статьи Адомас Абромайтис. А заодно и постоянно звать на помощь иностранные вооружённые силы – для убедительности, да ещё для доказательства преданности «западным партнёрам».

«Сложившаяся геополитическая ситуация требует от НАТО быстрого реагирования на вызовы, стоящие перед регионом. Этому будут способствовать обновленные планы обороны и присутствие наших союзников в регионе»,

– цитирует Baltic Word выступление Гитанаса Науседы на открытии Балтийской Ассамблеи.

А начальник обороны Литвы генерал-лейтенант Валдемарас Рупшис на конференции Военного комитета ЕС в Бельгии успел обсудить дальнейшее увеличение боевых групп НАТО – для обеспечения обороны не только Литвы, но и всего прибалтийского региона.

Литовские политики готовы с радостью предоставить страну для любых военных действий, только бы продемонстрировать свою лояльность Брюсселю, считает Адомас Абромайтис, на территории страны постоянно проходят бесконечные военные учения с участием тысяч иностранных военнослужащих и тысяч (!) единиц военной техники – и это в маленькой Литве!

Можно только догадываться, сколько миллионов евро обошлись литовским налогоплательщикам эти маневры. А сколько ещё миллионов евро нужно будет потратить на восстановление дорог и снижение экологического ущерба, отмечает издание.

«Литовцы сегодня не задумываются о том, что пока иностранные войска им стоят только денег, однако очень скоро они могут превратиться в хозяев. Ведь уже сегодня иностранные военные на территории Литвы могут безнаказанно совершать преступления, тем самым представляя угрозу для местных жителей. Тем не менее, количество иностранных военных неуклонно растёт. И рано или поздно литовцы внезапно обнаружат, что они больше не хозяева в своей стране»,

– делает вывод Baltic Word.