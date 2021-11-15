Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Русский палач» оказался украинским агентом
Жители Украины предупредили о массовом переезде в Крым: Обозначены сроки
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
Бунт в Госдуме. Вакцинация, "битый" министр и гробовая тишина
Главная / В мире

Baltic Word: Иностранные армии могут стать хозяевами Литвы

15 ноября 2021, 10:10  •  162 • В мире
Рано или поздно литовцы обнаружат, что они больше не хозяева в своей стране
«Литовские власти не отказываются от идеи дальнейшего увеличения присутствия иностранных войск на территории их страны. Политики и официальные лица Литвы используют все доступные встречи и зарубежные визиты, чтобы привлечь внимание к мифической «военной угрозе с Востока». При этом те же самые политики и официальные лица совершенно не видят настоящие проблемы – сокращение населения, кризис системы здравоохранения, обнищание своего народа и так далее, проблем много. Ведь намного легче отвлечь внимание людей, изображая героев, борющихся за безопасность страны»,
– пишет прибалтийское англоязычное интернет-издание Baltic Word.
В начале ноября правительство Литвы утвердило обновлённую Стратегию национальной безопасности, в которой перечислены новые угрозы. До утверждения Стратегия обсуждалась в Государственном совете обороны под председательством президента Литвы, и теперь, после утверждения правительством, депутаты Сейма должны будут проголосовать за неё, отмечает издание.
Обновлённая Стратегия направлена ​​на повышение боевой мощи и боеготовности литовских вооружённых сил, при этом акцент сделан на подготовке литовской армии к ведению войны на суше. Также в документе говорится о необходимости максимально увеличить постоянное присутствие военных США, Германия, Британии и других союзников по НАТО на территории Литвы, а также об усилении военного сотрудничества с Польшей, Латвией и Эстонией.
Потерпев поражение в построении процветающей Литвы, Гитанас Науседа объясняет свои неудачи врагами, которые окружают страну со всех сторон. Для того чтобы убедить свой народ поверить в подобные заявления, повторять всё это нужно как можно чаще, пишет автор статьи Адомас Абромайтис. А заодно и постоянно звать на помощь иностранные вооружённые силы – для убедительности, да ещё для доказательства преданности «западным партнёрам».
«Сложившаяся геополитическая ситуация требует от НАТО быстрого реагирования на вызовы, стоящие перед регионом. Этому будут способствовать обновленные планы обороны и присутствие наших союзников в регионе»,
– цитирует Baltic Word выступление Гитанаса Науседы на открытии Балтийской Ассамблеи.
А начальник обороны Литвы генерал-лейтенант Валдемарас Рупшис на конференции Военного комитета ЕС в Бельгии успел обсудить дальнейшее увеличение боевых групп НАТО – для обеспечения обороны не только Литвы, но и всего прибалтийского региона.
Литовские политики готовы с радостью предоставить страну для любых военных действий, только бы продемонстрировать свою лояльность Брюсселю, считает Адомас Абромайтис, на территории страны постоянно проходят бесконечные военные учения с участием тысяч иностранных военнослужащих и тысяч (!) единиц военной техники – и это в маленькой Литве!
Можно только догадываться, сколько миллионов евро обошлись литовским налогоплательщикам эти маневры. А сколько ещё миллионов евро нужно будет потратить на восстановление дорог и снижение экологического ущерба, отмечает издание.
«Литовцы сегодня не задумываются о том, что пока иностранные войска им стоят только денег, однако очень скоро они могут превратиться в хозяев. Ведь уже сегодня иностранные военные на территории Литвы могут безнаказанно совершать преступления, тем самым представляя угрозу для местных жителей. Тем не менее, количество иностранных военных неуклонно растёт. И рано или поздно литовцы внезапно обнаружат, что они больше не хозяева в своей стране»,
– делает вывод Baltic Word.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





162
Источник
Похожие новости
14 ноября 2021, 11:25
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
14 ноября 2021, 15:30
Страшная месть белорусского президента
14 ноября 2021, 23:05
Переброску американских военных на Украину раскрыли случайной фразой
15 ноября 2021, 02:35
Танки уже на границах, мигрантов не пощадят: Сатановский напомнил о плане Черчилля
14 ноября 2021, 19:00
На складе в Китае обнаружили следы COVID. Источником назвали сладости из России
14 ноября 2021, 18:55
«Займитесь своими внутренними проблемами»: Путин ответил на обвинения о развязывании миграционного кризиса
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 ноября 2021, 02:35
Танки уже на границах, мигрантов не пощадят: Сатановский напомнил о плане Черчилля
15 ноября 2021, 08:25
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных проблемах
15 ноября 2021, 00:50
Госсекретарь США нашёл объяснение действиям Лукашенко: "Благодарность Польше&quo...
15 ноября 2021, 06:40
Украина расколола НАТО, признал Столтенберг
15 ноября 2021, 06:40
ЕС готовит наказание для приютивших мигрантов в Минске: пострадают не только чиновник...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 ноября 2021, 18:30
Россия осталась в недоумении после демарша в ООН. Запад поддерживает нацизм?
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
09 ноября 2021, 15:55
Ликвидация Украинской провокации
13 ноября 2021, 16:45
Австралийский эксперт раскрыл вранье Великобритании об "отравителях" Скрипаля
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
09 ноября 2021, 21:45
Украина выбросила полмиллиона вакцин AstraZeneca: На очереди ещё сотни тысяч
14 ноября 2021, 06:10
Нацист признал Украину Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.