Baltic Pipe VS "Севпоток-2": что выберет Берлин?

Российская дипломатия все чаще занимается публичным чтением вслух важных документов и трактовкой прописных истин, скрепляющих международные торгово-экономические отношения. И особенно важно делать такие ликбезы на информационном поле неожиданно "поплывшего" партнера, каковым является Германия.

"Северный поток-2" – международный экономический проект, соответствующий европейским стандартам и получивший все необходимые разрешения. Он отвечает интересам Германии и помогает удовлетворить ее энергопотребности на фоне прекращения использования атомной энергии и угля, напомнил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью Berliner Zeitung. Дипломат подчеркнул, что немецкое правительство до сих пор поддерживало проект "Северный поток-2", и в России надеются, что эта поддержка продолжится. Москва сожалеет об антироссийской политике Польши, которая хочет стать энергетическим центром для самой Европы и поэтому выступает против "Северного потока-2", заявил дипломат.

При этом поляки активно зазывают Германию присоединиться к проекту Baltic Pipe – норвежский газ пойдет через Данию в Польшу. Скромная по мощности труба, которой, однако, ЕС везде дает зеленый свет. Берлин, обсуждая с Варшавой эту тему, не исключено, готов играть на противоречиях: попытаться включиться в новый проект и не допустить простоя "Северного потока-2". Пока с трудом верится в то, что прагматичные немцы готовы зафиксировать потери в десяток миллиардов евро, если они откажутся от завершения строительства российского газопровода.

На этом фоне достаточно весомо выглядит новость о том, что страховщики отказались работать со строящими "Северный поток-2" судами. Страховые компании ссылаются на американский закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Раздел 232 этого документа включает положение, которое позволяет (но не требует) администрации США наложить санкции на определенные крупные инвестиции или другие сделки, связанные с трубопроводами для экспорта российских энергоносителей.

В этом и есть принципиальная разница. Никто не обязывает, никто не выламывает руки юридически, но все тут же, безапелляционно, "берут под козырек" пожелание Вашингтона. И международные страховщики, и швейцарские трубоукладчики, и "железобетонные" до недавнего времени германские партнеры.

В любом случае, Германия как ключевой партнер "Северного потока-2" стоит перед нелегким выбором. Она может серьезно подмочить свою деловую репутацию, "саботировав" достройку под предлогом исполнения санкционных ограничений. Либо же проявить политическую волю и дать возможность проложить оставшиеся полторы сотни километров трубы.

Важная геополитическая развилка, после которой путь Берлина выберет уже новый человек. Ведь Ангела Меркель уходит. И, похоже, не решив этот вопрос.

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik