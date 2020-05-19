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Балтфлоту не нужны огромные корабли: Контр-адмирал рассказал о нуждах России на море

19 мая 2020, 11:55  •  32 • Политика
Контр-адмирал Владимир Дудко рассказал о нуждах России. Так, Балтийскому флоту помогут не огромные корабли, но манёвренные.
В день Балтийского флота контр-адмирал Владимир Дудко рассказал о том, какие корабли необходимы данному объединению ВМФ России. Об этом пишет "ПолитЭксперт".
Как пояснил Дудко, главной функцией Балтфлота сейчас является сдерживание агрессии со стороны реваншистов из Европы, которые стягивают войска к границам России. Если сухопутные войска принимают участие в боевых действиях, то флот всегда предупреждает ведение войны на территории страны.
Располагая обширным арсеналом, Москва всегда сможет противодействовать любому наступлению с тыла. Сейчас в Балтийском флоте имеются самые мощные корабли, которые в дальнейшем будут модернизироваться.
При этом соединению не нужны огромные корабли.
"Сегодня на Балтике нужны манёвренные корабли с большой огневой мощью и высокой боевой устойчивостью, способные долговременно находиться в море и противодействовать противнику", - объяснил он.
Флагманом Балтфлота сейчас является эскадренный миноносец "Настойчивый". При этом вскоре объединение получит шесть новых малых ракетных кораблей проекта 22800, которые смогут похвастаться ракетами "Калибр" и корабельными ЗРПК "Панцирь-М".
Как ранее рассказывал контр-адмирал Владимир Богдашин, США делают ставку на развитие беспилотных технологий. Подобная стратегия также позволит сэкономить на обслуживании авианосцев, хотя полностью отказаться от них нельзя из-за Пекина.
Китай как раз развивает авианосный флот, делая ставку на ударную авиацию, которая сможет нести тактические и ядерные боеголовки. Россия же не только имеет наземные базы в нужных регионах, но и активно развивает подводный флот.
При этом депутат Государственной думы Юрий Швыткин объяснил РИА ФАН, что Военно-морской флот России вынужден проводить учения из-за агрессивной политики НАТО.
"Мы должны противопоставить им высокий уровень боевой подготовки и оборонный потенциал нашего флота на данном направлении, что мы и делаем в рамках проводимых учений. Это поможет не допустить провокаций со стороны НАТО", - уверен политик.

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