Балтфлот. Россия за несколько месяцев сделала то, на что Польше не хватило трёх лет • 136 • Аналитика







Издание пишет:

— Российское министерство обороны сообщило о начале тренировок по корректированию огня корабельной артиллерии и систем береговой обороны с использованием беспилотных летательных аппаратов. Это означает, что русские уже технически готовы к использованию своих противокорабельных ракет комплексов береговой обороны «Бал» и «Бастион» в максимальном диапазоне – до 500 километров. В России за несколько месяцев сделано то, чего в Польше не удалось сделать в течение трех лет.





Как сообщает портал, в учениях приняло участие подразделение беспилотников типа «Форпост», являющихся российской версией израильского дрона IAI Searcher Mk II. В соответствии с информацией Минобороны России была опробована «переброска беспилотных летательных аппаратов из одного из аэропортов до назначенного района с целью мониторинга ситуации на полигоне и отслеживания обнаруженных целей». Проводился также учебный полет, во время которого дрон «Форпост», находясь на высоте несколько тысяч метров, передавал на командный пункт информацию о производимой фрегатом «Ярослав Мудрый» (проект 11540 общим весом в 4350 тонн) стрельбе в морской щит, расположенный на расстоянии несколько километров.







В статье высказывается предположение, что русские, вероятно, еще не запускали автоматизированной системы передачи данных с беспилотников на свои корабли, а значит, пока нельзя говорить о работе в режиме реального времени, а только лишь о передаче по радиосвязи данных о результатах ведения огня.



— Однако это не означает, что российский военно-морской флот к этому не готов. Более того, скорее всего, речь вовсе не идет, только о взаимодействии с кораблями, которые имеют небольшой шанс подойти к цели так, чтобы она оказались в пределах досягаемости пушек. В случае фрегата «Ярослав Мудрый» вооруженного одной пушкой АК-100 калибром 100 мм, это всего «лишь» 21 км. Более вероятным является, что русские создают в настоящее время систему наведения на цели для противокорабельных ракет — и не только для установленных на плавучих средствах, но прежде всего для ракет, запускаемых с береговых ракетных комплексов.







Портал напоминает о переброске в Калининградскую область в конце прошлого года систем «Бал» и «Бастион»:

— Теперь россияне завершают создание комплекса уничтожения надводных целей, получая возможность атаковать цели на максимальных расстояниях, согласно используемым боеприпасам. В случае противокорабельных ракет Х-35 «Уран» скоростью 0,85 махов системы «Бал» это от 120 до 260 км, а сверхзвуковые реактивные противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» (скорость 2,6 маха) — используется в системе «Бастион» уже могут атаковать цели даже на расстояниях, больших, чем 500 километров.



Как полагает издание, для Польши это означает, что морские системы вооружения, расположенные в Калининградской области, скоро смогут поражать все суда, находящиеся в польских портах, а также те которые хотели бы из них выйти или в них зайти.



По мнению автора статьи, о важности такой задачи для российского командования свидетельствует тот факт, что оно направило в Калининградскую область БПЛА «Форпост» — крупнейший и самый современный беспилотный летательный аппарат из имеющихся в распоряжении. Он обладает параметрами, подходящими для такого типа операций (продолжительность полета – 15-18 часов, потолок высоты – 7010 м), а также возможностью взять с собой полезную нагрузку.



России объявлена война



— Россияне уже похвалились, что их дрон в настоящее время имеет сменные целевые модули, содержащие, в частности, инфракрасную камеру, цветную видеокамеру на вращающейся платформе с гироскоп-стабилизацией, а также оборудование для ретрансляции в реальном времени информации с бортовых систем.



Далее издание обращает внимание на то, что русские выложили фото, на котором отчетливо видно, что аппарат обслуживается тремя операторами, имеющими в распоряжении три отдельных поста управления: правый занимает оператор бортовых систем (в том числе, прежде всего, камер), среднее место, вероятно, занимает командир, а левый пост предназначен для пилота БПЛА.







Автор материала заключает:

— Начало тренировок с использованием беспилотников для коррекции огня и наведения на цели для морских систем вооружения, означает, что российские береговые ракетные комплексы в Калининградской области уже не только подготовлены к использованию их в пропагандистских целях, но и к реальным боевым действиям, с полным использованием возможностей имеющихся противокорабельных ракет соответствующей дальности.



Он отмечает, что готовность для выполнения таких задач будет достигнута очень быстро, потому что русские уже имеют в мероприятиях такого рода очень большой опыт, полученный во время реальных боевых операций.



— Известно, например, что беспилотники «Форпост» были использованы в восточной Украине и там официально потеряно пять таких БПЛА (с номерами 905, 915, 916, 920 и 923). По крайней мере, один «Форпост» также был сбит исламистами в Сирии, что свидетельствует, что и там русские использовали этот способ получения информации. Заступиться за Александра I, или Сага об историческом гей-убожестве



В материале констатируется, что подход командования российского Балтийского флота полностью отличается от подхода польских вооруженных сил, где принятые на вооружение около 5 лет назад морские ударные ракеты NSM (Naval Strike Missile — противокорабельная ракета, разработанная норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace, максимальная дальность 185 км – прим) по-прежнему могут поражать надводные цели только в пределах радиолокационного горизонта, а значит, максимум, расположенные примерно в 30-40 км от берега. Таким образом, имеются очень небольшие шансы, чтобы потенциально поражать, например, надводные единицы, находящиеся на морской базе в г. Балтийск.



Издание подытоживает:

— Это означает, что польские противокорабельные ракеты NSM могут быть пока использованы лишь в одной пятой своих возможностей по дальности, и, судя по тому, как проходит реализация планов технической модернизации вооруженных сил Польши, в ближайшее время в этом вопросе ничего не изменится. Более того никто не имеет даже такого намерения, поскольку Морской ракетный отряд (подразделение, вооруженное ракетами NSM. — Прим. авт.) пока не планирует введения собственных беспилотных систем считая, что, в соответствии с правилами, распоряжение придет от высшего командования. Пока что ничего не указывает на то, что это произойдет.



Статья вызвала оживленную дискуссию в комментариях, где большинство читателей стало резко критиковать деятельность своего министерства обороны и оборонную политику польских властей в целом. Вот примеры некоторых комментариев:



Davien

— Как я полагаю, Путин снова нас удивил: разве американцы были об этом проинформированы?



Yaro

— В России за несколько месяцев сделано то, чего в Польше не удалось сделать в течение трех лет. Это как раз масштаб модернизации войск в РФ. Ни убавить, ни прибавить. В Баку угрожают «неизбежной трагедией армянского народа»



Tom

— У меня официальный вопрос: почему так происходит, откуда это бессилие, продолжающееся на протяжении многих-многих лет? Что это такое, обыкновенная глупость в сочетании с некомпетентностью или сознательный саботаж?



Zablokowanyumysl

— Отвечаю. Много бюрократов, дурацкие инструкции, переплачивание, отсутствие конкретного ответственного лица размывает ответственность. Как и в гражданской жизни. Раз у нас миллион чиновников, и даже если каждый сотый придумает какую-нибудь глупость, то мы имеем, то, что имеем. Каждому хочется показать себя. Все делается на публику.



Zajac

— Это есть и была государственная измена.



Observer

— Если на Украине могут сбивать такие дроны, и, видимо, в Сирии тоже, то почему в Польше не должно быть точно также? У нас вновь созданная противовоздушная оборона, и если ICBS(система управления ПВО) управляет всей системой обороны, то мы должны уничтожать цели этого типа достаточно эффективно. (…)



Victor

— Нашей вновь созданной противовоздушной обороны не существует. Если все пойдет хорошо, то через пару лет будет несколько установок ракет Patriot. Проблема заключается в том, что ракета этой системы дороже того дрона, который она может сбить. Это невыгодная сделка. А других средств, достигающих потолок 7 км нет, и, вероятно, в ближайшее время не будет. Не обращайте внимания на архаичные S-125, потому что, неизвестно сможет ли стартовать эта музейная ракета.



Zajac

— Может, потому, что Польша не такая сильная и эффективная, как Сирия или Украина? Я бы еще добавил: Чехия, Румыния и Зимбабве.



Mroczysław

— Дай бог, чтобы мы когда-нибудь имели, хотя на 1/2 такую же эффективную армию и развитую оборонную промышленность, как Россия, и на 1/4 такое же мудрое министерство обороны. Мы с тобой, Кемерово!



Ramondisan

— К сожалению, похоже на то, что в случае чего наши политики используют уже проверенную доктрину: бежим быстро за границу, а те, что останутся, пусть защищаются чем угодно…



Chehłacz

— Я вижу здесь прозорливость наших командиров. Русские, введя такие системы, полностью отказались от кораблей в наших ВМС, так что вся эта российская система оказалась бесполезна. (Намек на то, что польские ВМС находятся в очень плачевном состоянии и закупка новых кораблей не планируется. – Прим. авт.)



Infernoav

— Хм, ты забыл, что эта система может атаковать также танкеры-газовозы, что приведет к тому, что в случае войны они лишат нас запасов газа и нефти. Наше минобороны, кроме того, смотрит близоруко и является слишком старым и малокомпетентным, чтобы понять, как будет выглядеть будущая война. Сегодня важна дальность и точность огня, броня и мобильность, но и, прежде всего, знание ситуации и отключение разведки противника. Если ты кого-то видишь, а он тебя нет, то его можно расстрелять даже с помощью «Гвоздики» или «Даны» (САУ. — Прим. авт.), «Лангусты» (система залпового огня. — Прим. авт.). Если он тебя видит, а ты его нет, то ты как украинцы теряешь целые механизированные батальоны, накрытые точным ковровым ударом артиллерии.



Yaro

— Напишу так: какая-то чиновничья/военная каста доводит до того, что, по крайней мере, в течение 10 лет Войско Польское катится псу под хвост. Русские за три месяца делают то, что мы не можем сделать за 5 лет. Чем русские отличаются от поляков? Имеют больше денег на армию, но мы не глупее их, так в чем загвоздка? Им нужно 3 месяца на внедрение технологии, а нам не хватает 3 лет. Так, может, отправим 98% МО на пенсию (пусть идут подальше от Польши), давайте наймем молодых, которые не будут бояться принимать трудные решения, а лица типа AM, MБ (подразумеваются Антоний Мацеревич и Мариуш Блащак, бывший и нынешний главы МО. — Прим. авт.) закончат свою авантюру с армией, потому что они больше ей вредят, чем помогают. Что русскому ближе: тоталитаризм или демократия?



Следует отметить, что на учениях Балтийского флота, согласно официальной информации российского Министерства обороны, БПЛА использовались только для корректировки огня сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» на расстоянии несколько километров. Тем не менее, можно констатировать: сам факт применения беспилотников российским ВМФ на морском полигоне серьезно обеспокоил польскую сторону. Даже чисто теоретическая возможность использования БПЛА для наведения ракет комплексов «Бал» и «Бастион» вызвала тревогу в соседней Польше, где издание, специализирующееся на вопросах обороны, признало полную беззащитность польских вооруженных сил перед применением такого рода оружия. 21 марта в Балтийском море состоялись морские учения, в ходе которых подразделение беспилотных летательных аппаратов из Калининградской области отработало действия по ведению мониторинга и корректированию огня корабельной артиллерии. Учения не остались незамеченными в соседней Польше, где интернет-издание Defence24.pl, специализирующееся на вопросах обороны, посвятило этому событию целый материал.Издание пишет:Как сообщает портал, в учениях приняло участие подразделение беспилотников типа «Форпост», являющихся российской версией израильского дрона IAI Searcher Mk II. В соответствии с информацией Минобороны России была опробована «переброска беспилотных летательных аппаратов из одного из аэропортов до назначенного района с целью мониторинга ситуации на полигоне и отслеживания обнаруженных целей». Проводился также учебный полет, во время которого дрон «Форпост», находясь на высоте несколько тысяч метров, передавал на командный пункт информацию о производимой фрегатом «Ярослав Мудрый» (проект 11540 общим весом в 4350 тонн) стрельбе в морской щит, расположенный на расстоянии несколько километров.В статье высказывается предположение, что русские, вероятно, еще не запускали автоматизированной системы передачи данных с беспилотников на свои корабли, а значит, пока нельзя говорить о работе в режиме реального времени, а только лишь о передаче по радиосвязи данных о результатах ведения огня.Портал напоминает о переброске в Калининградскую область в конце прошлого года систем «Бал» и «Бастион»:Как полагает издание, для Польши это означает, что морские системы вооружения, расположенные в Калининградской области, скоро смогут поражать все суда, находящиеся в польских портах, а также те которые хотели бы из них выйти или в них зайти.По мнению автора статьи, о важности такой задачи для российского командования свидетельствует тот факт, что оно направило в Калининградскую область БПЛА «Форпост» — крупнейший и самый современный беспилотный летательный аппарат из имеющихся в распоряжении. Он обладает параметрами, подходящими для такого типа операций (продолжительность полета – 15-18 часов, потолок высоты – 7010 м), а также возможностью взять с собой полезную нагрузку.Далее издание обращает внимание на то, что русские выложили фото, на котором отчетливо видно, что аппарат обслуживается тремя операторами, имеющими в распоряжении три отдельных поста управления: правый занимает оператор бортовых систем (в том числе, прежде всего, камер), среднее место, вероятно, занимает командир, а левый пост предназначен для пилота БПЛА.Автор материала заключает:Он отмечает, что готовность для выполнения таких задач будет достигнута очень быстро, потому что русские уже имеют в мероприятиях такого рода очень большой опыт, полученный во время реальных боевых операций.В материале констатируется, что подход командования российского Балтийского флота полностью отличается от подхода польских вооруженных сил, где принятые на вооружение около 5 лет назад морские ударные ракеты NSM (Naval Strike Missile — противокорабельная ракета, разработанная норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace, максимальная дальность 185 км – прим) по-прежнему могут поражать надводные цели только в пределах радиолокационного горизонта, а значит, максимум, расположенные примерно в 30-40 км от берега. Таким образом, имеются очень небольшие шансы, чтобы потенциально поражать, например, надводные единицы, находящиеся на морской базе в г. Балтийск.Издание подытоживает:Статья вызвала оживленную дискуссию в комментариях, где большинство читателей стало резко критиковать деятельность своего министерства обороны и оборонную политику польских властей в целом. Вот примеры некоторых комментариев:Следует отметить, что на учениях Балтийского флота, согласно официальной информации российского Министерства обороны, БПЛА использовались только для корректировки огня сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» на расстоянии несколько километров. Тем не менее, можно констатировать: сам факт применения беспилотников российским ВМФ на морском полигоне серьезно обеспокоил польскую сторону. Даже чисто теоретическая возможность использования БПЛА для наведения ракет комплексов «Бал» и «Бастион» вызвала тревогу в соседней Польше, где издание, специализирующееся на вопросах обороны, признало полную беззащитность польских вооруженных сил перед применением такого рода оружия. Автор: Сергей Широколобов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 136 Источник Похожие новости Поезд Ким Чен Ира идет в США Балтфлот. Россия за несколько месяцев сделала то, на что Польше не хватило трёх лет Ждём повторения кемеровской трагедии?

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