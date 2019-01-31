Балльная система: как россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг

С 31 января россияне смогут узнать свой личный кредитный рейтинг. Он будет выражен в баллах и подсчитан по банковской методике — скорингу. Получить информацию граждане могут через портал «Госуслуги», личные кабинеты банков, а также через Единую систему идентификации и аутентификации.

Россияне смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг (помимо кредитной истории). Соответствующий закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных историях» вступил в силу.

До сих пор у банков был так называемый кредитный скоринг — система, которая оценивала возможность отдельных лиц погашать займы. Аналогом этого расчёта становится индивидуальный кредитный рейтинг, который будет исчисляться баллами. Причём подсчитывать их будут также по скоринговому механизму. Таким образом, чем выше балл, тем выше шанс получить кредит. Среди показателей, которые будут использоваться при подсчёте, — наличие просроченных платежей, уровень долговой нагрузки, стаж кредитной истории.

РИА Новости

© Евгений Епанчинцев

Однако положительная кредитная история ещё не может гарантировать одобрение кредита, подчеркнул исполняющий обязанности директора Объединённого кредитного бюро Николай Мясников.

«У банков и МФО (микрофинансовых организаций. — RT) есть дополнительные источники для оценки заёмщика, которые не входят в состав кредитной истории, — данные о доходе, контактные данные, трудоустройство, история взаимоотношений с конкретной организацией. Поэтому решение принимается не только исходя из данных кредитных историй, а более комплексно», — приводит его слова пресс-центр бюро.

«Важен не столько балл, сколько уровень риска»

Узнать свой балл можно будет через портал «Госуслуги». Причём если ранее отчёт можно было получить один раз в год, теперь появится возможность делать это дважды в год. Узнать свой кредитный рейтинг можно будет также через личные кабинеты банков или при помощи Единой системы идентификации и аутентификации.

«Чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска заёмщика. На самом деле, для заёмщика важен не столько конкретный балл, сколько интервал уровня риска, которому он соответствует, — высокий, средний или низкий», — отмечается на сайте Объединённого кредитного бюро.

По данным бюро, всего 77,7 млн россиян когда-либо брали кредит или займы. Из них 60,6 млн человек, или 78% от общего числа, имеют высокий кредитный рейтинг, тогда как 9,8 млн (13%) — низкий. Средний показатель — у 7,4 млн россиян, что составляет 9% от общего числа когда-либо бравших кредиты граждан.

Лидерами с точки зрения высокого кредитного рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург, Рязанская, Пензенская, Брянская и Орловская области, Чукотский автономный округ, республики Мордовия и Чувашия. Там доля граждан с высоким кредитным рейтингом, по данным бюро, выше 80%.

В то же время доля граждан с низким кредитным рейтингом высокая в республиках Тыве (29%), Алтае (22%), Карачаево-Черкесии, Бурятии (по 19%), Хакасии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Забайкальском крае и Кемеровской области (по 18%).

«Для всех семей»

Кроме того, 28 января вступили в силу поправки, согласно которым ставка по потребительским кредитам сроком до одного года не может превышать 1,5% в день. Причём с июля этого года эта планка понизится до 1% в день.

При этом общий размер процентов, неустоек и прочих начислений не сможет превышать сумму займа более чем в 2,5 раза. С июля этот показатель будет снижен до двух первоначальных займов, а с января 2020 года — до полутора.

© Евгений Биятов / РИА Новости

В стране растёт средняя сумма ипотечного кредитования. Так, по данным Национального бюро кредитных историй, средний размер ипотечного кредита в последнем квартале 2018 года вырос на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, средняя сумма ипотечного кредита составляет 2,34 млн рублей.

«По данным 4,1 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в IV квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита вырос на 17,5% (или на 348,3 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и составил 2,34 млн рублей (в IV квартале 2017 года — 1,99 млн рублей)», — говорится в заявлении бюро.

15 января вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова рассказала о согласованных правительством новых мерах, делающих ипотеку более доступной для семей с детьми. Так, предусмотрено увеличение срока с льготной ставкой и субсидии, позволяющие компенсировать часть займа.

«В конце декабря 2018 года нами, наряду с имеющимися мерами поддержки семей с детьми, согласованы дополнительные, отдельные меры не только для семей, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа, но и для всех семей», — сказала она.

Все предлагаемые правительством меры входят в национальный проект «Демография», инвестиции государства в который составят 3,5 трлн рублей.