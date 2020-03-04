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Баллистическими ракетами по мирным: Убившему четверых человек командиру ВСУ предъявлено обвинение

04 марта 2020, 20:35  •  34 • Политика
СК России предъявил обвинение командиру ракетной бригады ВСУ Фёдору Ярошевичу - на его руках кровь троих взрослых человек и маленького мальчика. Под командованием боевика по мирным людям наносили удары баллистическими ракетами.
Следственный комитет России заочно предъявил обвинение командиру 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковнику Фёдору Ярошевичу по статье об организации применения в вооруженном конфликте запрещённых международным законодательством средств и методов. Об этом говорится на официальном сайте Следственного комитета России.
Уточняется, что с 22 августа по 4 сентября 2014 года боевик по указанию вышестоящего командования Минобороны Украины приказывал проводить прицельные пуски баллистических ракет из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по объектам гражданской инфраструктуры Донбасса. В результате таких массовых обстрелов погибли четверо мирных жителей. Среди них был и маленький мальчик. Кроме того, ранения получили пятеро взрослых и один несовершеннолетний. Также были зафиксированы многочисленные повреждения домов.
14 февраля 2015 года по указу Ярошевича был нанесён удар баллистической ракетой по Иловайску. В результате в городе также были зафиксированы многочисленные разрушения и пострадал мирный житель.

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