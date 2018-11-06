Балласт не нужен

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Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию". По его словам, сейчас Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство.

© Виталий Подвицкий