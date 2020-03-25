Балласт НАТО: в альянсе думают, как защитить Прибалтику от «российского вторжения» • 53 • Аналитика

В Североатлантическом альянсе продолжают готовиться к якобы возможному российскому военному вторжению в Прибалтику. Для противодействия России разрабатываются планы, стратегии и даже создано специальное военное командование.



В значительной степени истерия вокруг военной угрозы Прибалтике со стороны России раздувается самими прибалтийскими республиками. Маленьким государствам необходимо как то оправдать свою потребность в постоянных финансовых вливаниях со стороны США и стран Западной Европы. Роль «форпоста Запада» на границе с Россией в данном случае очень выгодна и в финансовом, и в политическом отношениях: именно по этой причине Запад закрывает глаза на многочисленные нарушения прав русского населения в прибалтийских странах.







Более всего в НАТО опасаются российского танкового вторжения в Прибалтику. Если Россия бросит на Латвию, Эстонию и Литву свои танки, то у Североатлантического альянса будут весьма призрачные возможности им противостоять. Все дело в совершенно непропорциональном соотношении количества танков и бронетехники: если Россия на своих западных границах держит, по данным открытых источников, около 760 танков и 1280 боевых машин пехоты, то НАТО располагает лишь 129 танками и 280 боевыми машинами пехоты.



После того, как при президенте США Бараке Обаме из Европы были выведены две американские бронетанковые бригады, численность войск, которыми располагает альянс, еще более сократилась. Дональд Трамп также взял курс на сокращение американского военного присутствия в других странах мира, вынуждая европейские государства платить за американские военные базы на собственных же территориях.



Сейчас основу бронированной мощи американских войск в Европе составляют 2-й кавалерийский полк на Stryker и 173-я воздушно-десантная бригада. Кроме того, в порядке ротации развертывается 1 бронированная бригада, имеющая на вооружении около 90 танков М-1 и 130 боевых машин М-2, а также около 18 самоходных гаубиц М-109. Но достаточные ли это силы, чтобы противостоять России в Прибалтике? Явно, что нет.



Поэтому в сентябре 2019 года в Ульме (Германия) было создано новое командование НАТО, ответственное за оперативное перемещение и поддержку войск альянса. Пока в командовании будет служить 160 военных, затем его численность увеличат до 600 человек.



Создание командования соотносится с планом «Четыре тридцатки», принятым руководителями стран НАТО в 2018 году. В соответствии с этим планом, предусматривается создание 30 механизированных батальонов, а также 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, которые будут способны к оперативному развертыванию в течение 30 суток.



Численность вооруженных сил Латвии, Литвы и Эстонии настолько мала, что рассматривать их в качестве серьезных противников, способных не то, что противостоять, но даже и задержать российскую армию на какой-либо значительный срок, не представляется возможным. Поэтому в Прибалтике на ротационной основе дислоцируются сводные батальоны войск НАТО. При этом сама Прибалтика в среде натовскийх военных рассматривается как балласт.



Что касается защиты побережья, то здесь все еще более печально. Даже в обзоре Военно-морского колледжа, на который ссылается популярное американское издание The National Interest, подчеркивается слабость Латвии, Литвы, Эстонии и даже Польши в военно-морском отношении. Эти страны называют прямо «балластом НАТО» и отмечают отсутствие военно-морских традиций, слабость флота и уязвимость побережья в случае вооруженного конфликта с Россией.



Тральщики и патрульные катера, которыми располагают прибалтийские государства, не могут рассматриваться в качестве серьезного противника российским надводным и подводным кораблям. Поэтому в случае конфликта в Балтийском море единственная надежда у прибалтийских стран и даже Польши будет на своевременную помощь со стороны США и Великобритании, а также Норвегии.



Именно поэтому Вашингтон и Брюссель предпринимают так много усилий для того, чтобы заманить в Североатлантический альянс Финляндию и Швецию – страны богатые и обладающие довольно неплохими вооруженными силами. Если бы эти скандинавские государства вступили бы в НАТО, это серьезно изменило бы расклад сил на северо-востоке Европы. В Североатлантическом альянсе продолжают готовиться к якобы возможному российскому военному вторжению в Прибалтику. Для противодействия России разрабатываются планы, стратегии и даже создано специальное военное командование.В значительной степени истерия вокруг военной угрозы Прибалтике со стороны России раздувается самими прибалтийскими республиками. Маленьким государствам необходимо как то оправдать свою потребность в постоянных финансовых вливаниях со стороны США и стран Западной Европы. Роль «форпоста Запада» на границе с Россией в данном случае очень выгодна и в финансовом, и в политическом отношениях: именно по этой причине Запад закрывает глаза на многочисленные нарушения прав русского населения в прибалтийских странах.Более всего в НАТО опасаются российского танкового вторжения в Прибалтику. Если Россия бросит на Латвию, Эстонию и Литву свои танки, то у Североатлантического альянса будут весьма призрачные возможности им противостоять. Все дело в совершенно непропорциональном соотношении количества танков и бронетехники: если Россия на своих западных границах держит, по данным открытых источников, около 760 танков и 1280 боевых машин пехоты, то НАТО располагает лишь 129 танками и 280 боевыми машинами пехоты.После того, как при президенте США Бараке Обаме из Европы были выведены две американские бронетанковые бригады, численность войск, которыми располагает альянс, еще более сократилась. Дональд Трамп также взял курс на сокращение американского военного присутствия в других странах мира, вынуждая европейские государства платить за американские военные базы на собственных же территориях.Сейчас основу бронированной мощи американских войск в Европе составляют 2-й кавалерийский полк на Stryker и 173-я воздушно-десантная бригада. Кроме того, в порядке ротации развертывается 1 бронированная бригада, имеющая на вооружении около 90 танков М-1 и 130 боевых машин М-2, а также около 18 самоходных гаубиц М-109. Но достаточные ли это силы, чтобы противостоять России в Прибалтике? Явно, что нет.Поэтому в сентябре 2019 года в Ульме (Германия) было создано новое командование НАТО, ответственное за оперативное перемещение и поддержку войск альянса. Пока в командовании будет служить 160 военных, затем его численность увеличат до 600 человек.Создание командования соотносится с планом «Четыре тридцатки», принятым руководителями стран НАТО в 2018 году. В соответствии с этим планом, предусматривается создание 30 механизированных батальонов, а также 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, которые будут способны к оперативному развертыванию в течение 30 суток.Численность вооруженных сил Латвии, Литвы и Эстонии настолько мала, что рассматривать их в качестве серьезных противников, способных не то, что противостоять, но даже и задержать российскую армию на какой-либо значительный срок, не представляется возможным. Поэтому в Прибалтике на ротационной основе дислоцируются сводные батальоны войск НАТО. При этом сама Прибалтика в среде натовскийх военных рассматривается как балласт.Что касается защиты побережья, то здесь все еще более печально. Даже в обзоре Военно-морского колледжа, на который ссылается популярное американское издание The National Interest, подчеркивается слабость Латвии, Литвы, Эстонии и даже Польши в военно-морском отношении. Эти страны называют прямо «балластом НАТО» и отмечают отсутствие военно-морских традиций, слабость флота и уязвимость побережья в случае вооруженного конфликта с Россией.Тральщики и патрульные катера, которыми располагают прибалтийские государства, не могут рассматриваться в качестве серьезного противника российским надводным и подводным кораблям. Поэтому в случае конфликта в Балтийском море единственная надежда у прибалтийских стран и даже Польши будет на своевременную помощь со стороны США и Великобритании, а также Норвегии.Именно поэтому Вашингтон и Брюссель предпринимают так много усилий для того, чтобы заманить в Североатлантический альянс Финляндию и Швецию – страны богатые и обладающие довольно неплохими вооруженными силами. Если бы эти скандинавские государства вступили бы в НАТО, это серьезно изменило бы расклад сил на северо-востоке Европы. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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