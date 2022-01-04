Балканы взяты, победа без боя: Как турки сбежали от отряда русского генерала

4 января 1878 года для болгар особая дата - тогда русские военные освободили Софию от османского гнёта.

Победа под Плевной в конце 1877 года, празднование которой проходит в Болгарии каждый год, положила начало освобождению Болгарии, находившейся под гнётом Османской империи. И спустя пару месяцев после того сражения русские помогли болгарам освободить столицу от турок.

В Обществе "Царьград" напомнили о знаменательной дате - 4 января 1978 года. Это день, когда Российская Империя освободила столицу Болгарии от османского гнёта.

Зимой 1878 года русские войска под командованием генерала Иосифа Гурко совершили трудный переход через покрытые снегом Балканские горы. Несмотря на расставленные турецкие заслоны на пути, гвардейцам удалось пройти этот путь. 31 декабря гвардия разбила турок у Ташкисена, а 1 января у Горного Бугарова была отбита контратака значительно превосходивших сил неприятеля. Балканы были преодолены.

2 января отряд генерала Гурко двинулся к сильно укреплённой Софии, 3 января рекогносцировал её, а на следующий день город был взят без боя: турецкая армия накануне ночью оставила его.

Как отмечал после этой победы генерал Гурко, занятием Софии закончился переход через Балканы.

"Пройдут годы, и потомки ваши, посетив эти дикие горы, с гордостью и торжеством скажут: "Здесь прошли русские войска и воскресили славу суворовских и румянцевских чудо-богатырей", - говорилось в его поздравительном приказе военным.