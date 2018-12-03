Балканы на распутье: паранджа, евро, Москва

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Еще в 2017 году австрийский министр обороны Ханс-Петер Доскоцил выразил озабоченность «медленной исламизацией Балкан». И действительно, сегодня можно назвать немало признаков феномена новой исламизации Балканского региона — части Европы, полтысячелетия до XX века находившегося под властью Османской империи. Во многом этому способствует усиление влияния на Балканах политики неоосманизма Турции, активная финансовая поддержка мусульман Саудовской Аравией и появление в регионе множества теологов из стран Ближнего Востока, пропагандирующих ислам радикального типа.

Суннитский ислам, который балканские народы унаследовали от османских турок, в последнее время приобретает радикальные черты. Возникают новые опасные разновидности ислама, вроде воинственного салафизма. Атаке вируса ваххабизма подвергаются Черногория, Сербия, Македония, Босния и Герцеговина. Косово и вовсе превращается в некий плацдарм для продвижения радикальных течений ислама на западные страны и основным поставщиком европейских джихадистов в Ирак и Сирию.

«Пороховая бочка Европы» может вскоре снова сотрясти Старый Свет. «ЕС теряет свой вес на Балканах. Турция и Саудовская Аравия, напротив, усиливают свое влияние», – отмечал глава минобороны Австрии. Но все же эксперт клуба «Валдай», президент Gallup International Association Канчо Стойчев уверен, что о «новой исламизации Балкан» говорить пока преждевременно.

Восход полумесяца

– Балканы считаются естественной сферой влияния России и ЕС. Однако в последнее время помимо традиционных акторов свое влияние в регионе активно наращивают страны Персидского залива и Турция. Можно ли сегодня говорить о реисламизации балканских стран?

– Я бы не сказал, что процесс реисламизации региона так уж силён, но вы абсолютно правы, Балканы сегодня вновь становятся одним из ключевых театров международной политики. Исторически регион был местом возникновения многих проблем, и часть из них до сих пор не решена. В основном из-за процесса распада Югославии, который все еще дает о себе знать. Но для разрешения такого рода драматических исторических процессов нужно время. Так что если мы представим потенциальные конфликты будущего, определенно, нужно держать в голове балканский фактор. Однако, возвращаясь к вопросу новой исламизации Балканского региона, пока я не вижу такого серьезного риска.

Президент Gallup International Association Канчо Стойчев Личный архив

– А как же финансовая помощь Саудовской Аравии и поддержка балканских мусульман Турцией? Анкара сегодня активно реставрирует мечети в городах Баня-Лука и Сараево в Боснии, в Приштине и Призрене в Косово…

– Во-первых, подобная поддержка, в том числе и финансовая, оказывается многим государствам, так что я бы не сказал, что балканские страны являются каким-то исключением или, если можно так выразиться, основным местом оказания помощи исламских государств. Кроме того, главным финансовым донором Балкан по-прежнему остается Евросоюз, вложивший в регион миллиарды евро. А во-вторых, давайте не будем забывать, что люди на Балканах имеют довольно высокую степень единства.

– А в чем заключается это единство? Какие сильные стороны можно выделить, говоря о сотрудничестве между балканскими странами?

– Сильным моментом является их соседство. Большинство народов, проживающих в Балканском регионе, имеют общую историю, они близки по языку и культуре, у них похожая идентичность. И сегодня в большинстве случаев народы Балкан обладают прекрасными взаимоотношениями.

– А что насчет радикальной пропаганды? Я слышала о большом количестве имамов, которые в достаточно резкой форме противопоставляют новый праведный путь ислама деградации европейских ценностей.

– Определенно, такая попытка присутствует, и отрицать ее наличие будет глупо. Но большинство балканских государств берет ситуацию в свои руки и блокирует радикальную религиозную пропаганду, не оставляя ее вне государственного контроля и регулирования. Таким образом, на мой взгляд, эти попытки либо сами вскоре прекратятся, либо будут пресечены сверху.

– И в Косово тоже?

– Косово – это отдельная история. Очаг нестабильности, образовавшийся на территории Косово, является прямым следствием разделения Югославии, и, к сожалению, этот процесс еще не завершен. Надеюсь, военные действия там закончились и больше не повторятся, но все же, на мой взгляд, для решения косовского вопроса потребуется еще много времени и дипломатических усилий. В том числе и сильных внешних игроков, вроде России.

Влияние Москвы

– Насколько сегодня велико влияние России на Балканах? И, что немаловажно, есть ли у Москвы необходимые ресурсы для противодействия влиянию других игроков?

– Я не вижу, чтобы вмешательство России на Балканах как-то усиливалось за последнее время, к тому же у страны определенно не хватает ресурсов для серьезной конкуренции с другими государствами. На мой взгляд, очевидно, что сегодня Балканы не входят в основные приоритетные направления международной деятельности России. Конечно, Москва заинтересована в том, что происходит на Балканах, хотя бы потому, что на то есть как исторические причины, так и практические. Но сегодня перед Россией стоят гораздо более важные проблемы и актуальные вопросы.

– Я была в Белграде этой весной, и у меня сложилось впечатление, что России больше симпатизирует молодежь, в то время как старшее поколение отдает свое предпочтение странам Евросоюза и европейскому вектору развития. Вы замечали такую дифференцированность общественных настроений в Сербии или в целом на Балканах?

– Сербское общество действительно разделено по этому вопросу, тем не менее, большинство сербских граждан имеет довольно позитивный взгляд на отношения с Россией. Сербы любят русских. Тем не менее, попытка описать картину только в черно-белых цветах будет ошибкой. Личная симпатия к той или иной стороне – гораздо более сложный и глубинный вопрос.

– А в каких балканских странах российское влияние сейчас наиболее ощутимо?

– Россия имеет хорошие стабильные позиции во многих местах. На Балканах это, очевидно, Сербия. Но я бы сказал, что у России хорошие позиции и в Болгарии.

– А может такое быть, что страны Западных Балкан, у которых достаточно теплые отношения с Россией, шантажируют этими связями Евросоюз, чтобы получить для себя дополнительные преференции?

– Вы знаете, в дипломатии это происходит постоянно и называется балансом сил. Между тем я абсолютно уверен, что Западные Балканы являются неотъемлемой частью Европы и рано или поздно будут официально приняты в европейские структуры, став полноправными членами Евросоюза. Это процесс не одного дня, но он уже начался. И чем раньше он закончится, тем более стабильным будет Балканский регион.

В фарватере ЕС

– Существует мнение, что страх перед Россией является основным мотиватором расширения Евросоюза и активизации взаимодействия стран ЕС с Балканами. Согласны ли вы с такой позицией?

– Нет, это преувеличение. Разумеется, Россия представляет собой мощную державу, и с точки зрения военной силы российское государство является одним из двух ключевых игроков в мире. Но давайте не будем смешивать военную мощь с политикой, дипломатией и экономикой. Россия в этом отношении далеко не первая. К тому же такие важные политические решения, как расширение Евросоюза, не принимаются на основании одного лишь чувства, даже если это чувство страха. Это осознанный и обдуманный выбор, продиктованный международными реалиями, а не сиюминутный порыв.

– Балканские страны значительно отстают от Евросоюза в экономическом развитии, их валовые показатели также не являются многообещающими. Считаете ли вы, что экономическая конвергенция балканских стран с Евросоюзом все же возможна?

– Возможна, но только в среднесрочной или даже скорее долгосрочной перспективе. Нужно понимать, что в ближайшие два-три года это сделать решительно невозможно, для этого потребуется несколько десятилетий. Но, на мой взгляд, это правильный путь. При условии, что страны Западных Балкан проведут необходимые реформы, которые определенно приведут их к успеху и дальнейшей интеграции.

– Хорошо, тогда такой вопрос. Если страны Западных Балкан, симпатизирующие России, станут членами Евросоюза, введут ли они антироссийские санкции?

– Нет, это совсем не обязательно. К примеру, сегодня Болгария выступает за отмену санкций против России, также государство не высылало российских дипломатов. Тем не менее, как мы все знаем, Болгария сегодня является полноправным членом Евросоюза. Таким образом, не стоит ожидать, что в будущем после вхождения в Европейский союз других западнобалканских стран в отношении России будет проводиться единая жесткая политика.

Освоение региона

– В настоящее время перед Балканами стоит множество проблем. Какая, на ваш взгляд, основная?

– Самая большая проблема для Балкан – это экономическое развитие. Всем балканским странам приходится форсировать свое развитие, ускорять реформы и продолжать активно выстраивать демократические институты. Для многих это действительно большая работа!

– Экономическую ситуацию на Балканах вполне могут улучшить инвестиции от внешних участников, таких как Китай или страны Персидского залива, вы согласны?

– Я считаю, что инвестиции всегда хороши для экономики и что мы должны поддерживать систему свободы торговли и инвестиций в регионе.

– Хорошо, но разве это не опасно? Я имею в виду наличие в регионе стольких влиятельных акторов: Россия, Евросоюз, США, Саудовская Аравия, Турция, Китай…

– Да, риски определенно существуют, от них никто не застрахован. Но если мы хотим жить в открытом мире, то должны приветствовать инвестиционную и торговую деятельность, , а не избегать ее, потому что, в конце концов, это связано с экономическими связями балканских стран и развитием всего региона.

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