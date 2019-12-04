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«Балканский ястреб» летит в Киев

04 декабря 2019, 22:54  •  121 • Украина
Сегодня Рикер должен провести встречу с представителями американского посольства на Украине, представив им новые директивы Вашингтона касательно будущего Донбасса. А затем, вероятно, Рикер встретится с руководством президентской фракции в Верховной Раде, чтобы объяснить им, почему Донбасс не должен вернуться в состав Украины. В Госдепартаменте, по всей видимости, воссоединение Украины с народными республиками признали «токсичным», и теперь Вашингтон реализует новый план касательно ДНР и ЛНР.
Известно, что накануне визита Рикер проштудировал местное законодательство нескольких областей Украины. После событий 2014 года несколько украинских регионов прописали в своих законодательствах право на самоопределение в случае федерализации. В частности, так поступили в Одесской, Харьковской и Запорожской областях. В Вашингтоне сочли, что это – мины замедленного действия, которые могут сработать в случае провозглашения Киевом курса на большую самостоятельность регионов. А толчком может стать ре-интеграция Донбасса. Потому-то возвращать народные республики под контроль Украины – контрпродуктивно.
Взамен Вашингтон предлагает иную тактику. Народные республики американцы не то, чтобы признают, но попытаются взять их под свой контроль – при помощи множества неправительственных организаций и системы выдачи грантов. Для Вашингтона непринципиально, останутся ли Донецк и Луганск в орбите влияния Киева, важнее, чтобы они не выпали из орбиты влияния США. Дело за малым – убедить Зеленского и его «слуг народа» в отказе от курса на воссоединение с «отдельными районами». Примечательно, что визит Рикера состоялся накануне «нормандской встречи» - по всей видимости, на ней могут случиться сюрпризы. Если Зеленский позволит себя убедить, что украинский Донбасс – это плохо, и на Украине должен повториться косовский сценарий с ДНР и ЛНР, то Москве придётся вложить немалые средства в восстановление разрушенного войной региона. И ещё не факт, что власти народных республик останутся лояльны России – при напористых действиях американцев. Остаётся признать, что накануне «нормандской встречи» образовалась неожиданная интрига.

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