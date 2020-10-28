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Балканская тирада Запада нарвалась на жёсткую оплеуху от Лаврова: Факты где?!

28 октября 2020, 17:10  •  261 • Политика
Балканская тирада Запада, в ходе которой в адрес Москвы посыпались уже ставшие традиционными обвинения во вмешательстве и "пагубном влиянии" России, нарвалась на жёсткую оплеуху от главы российского МИД Сергея Лаврова. Факты где?!
В беседе с журналистами боснийской газеты "Глас Српске" Лавров прокомментировал обвинения Запада в адрес России по Балканам. Он отметил, что в заявлениях представителей Запада "пустопорожних и досужих рассуждений и инсинуаций много, а свидетельств и фактов никто привести не может".
"И откуда им взяться?" - отметил он, добавив, что обширные многопрофильные связи России со всеми государствами региона развиваются абсолютно транспарентно, в полном соответствии с нормами международного права.
Кроме того, Лавров отметил, что Москва играет важную роль в сфере постконфликтного урегулирования. При этом глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что подобные обвинения в "пагубном влиянии" - это всего лишь новые и новые попытки Запада замаскировать собственные неприглядные интересы.

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