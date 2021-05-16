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Бальбек счел словоблудием озвученные в Европе принципы отношений с РФ

16 мая 2021, 19:45  •  171 • Политика
Сформулированные Европарламентом принципы выстраивания отношений с Российской Федерацией — «политическое словоблудие». Об этом заявил в воскресенье, 16 мая, депутат Госдумы Руслан Бальбек
По его словам, Европарламент не устраивает независимость России и то, о чем сообщают российские телеканалы.
«Интересно, эти господа хоть когда-нибудь бывают довольны?» — цитирует парламентария «РИА Новости».
По его словам, РФ ответит зеркально на непризнание ЕС российских институтов власти.
«Выслушивать поучения, как мы должны жить, ни от кого не собираемся», — продолжил депутат.
Он отметил, что о правах человека Европарламент может рассказать Украине и родственникам погибших в Одессе 2 мая 2014 года.
Ранее в этот день комитет по международным отношениям Европейского парламента создал проект доклада, который определяет главные принципы отношений с Россией. Как, в частности, следует из документа, в РФ должно быть построено «демократическое общество», которое будет противостоять «русскоязычной пропаганде».
Помимо этого руководству Европейского союза предложили признать незаконным новый состав Госдумы после предстоящих в сентябре выборов в том случае, если организация сочтет их сфальсифицированными.
В заключение политики подчеркнули, что, если РФ продолжит «агрессивные действия», Евросоюзу следует рассмотреть вариант отключения страны от платежной системы SWIFT.
Европейские и российские политики не раз отмечали, что отношения Москвы и Брюсселя находятся в упадке. 19 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что напряженность в отношениях Евросоюза и России нарастает по разным направлениям. 30 апреля президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова к восстановлению взаимодействия с Евросоюзом, в случае если в этом будет проявлена встречная заинтересованность.
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