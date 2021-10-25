Бальбек ответил на заявление Украины о вероятном нацеливании ракет на Москву

Депутат Госдумы VII созыва, политолог Руслан Бальбек в понедельник, 25 октября, в беседе с «Известиями» назвал жалкими запугиваниями заявление внештатного советника главы офиса президента Украины и пресс-секретаря делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича о возможном нацеливании ракет Украины на Москву.

«На Москву и без заявлений Арестовича нацелены сотни ракет блока НАТО, но это никак не изменило политику нашего государства. Так что все эти жалкие запугивания много возомнившего о себе недалекого чиновника вряд ли повлияют на нашу внутреннюю и внешнеполитическую жизнь», — указал он.

Ракетная программа Украины, которая, как отметил Бальбек, широко разрекламирована, на сегодняшний день является клонированием советских разработок, которые по боевым возможностям очень уступают современному ракетному оружию. Арестович же эти факты предпочитает замалчивать, подчеркнул он.

«А сам подход, что в далеком будущем Украина нацелит свои ракеты на Москву, — пусть Украина хотя бы сохранится как государство к этому времени. Ну и, предугадывая последующее заявление Арестовича, могу сказать, что в будущем, думаю, наша ПРО будет сбивать ракеты на взлете, а не при подлете к нашим воздушным границам», — заключил Бальбек.

Накануне Арестович заявил, что действия российских властей якобы ведут к тому, что в обозримом будущем украинские ракеты могут быть нацелены на Москву в качестве паритета.

«Одной простой причиной» нацелить ракеты на Москву он назвал работу Украины над ракетной программой. Он заверил, что украинские ракеты оперативно-тактического уровня якобы смогут достать до российской столицы.

В этот же день депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал слова президента России Владимира Путина о возможности появления американских ракет на Украине, назвав эту ситуацию Карибским кризисом «наоборот». Он полагает, что Россию подталкивают к тому, чтобы она нанесла превентивный удар и отодвинула свою границу.

22 октября генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что России не стоит бояться вступления Украины в Североатлантический альянс, так как альянс является оборонительным союзом.

Путин днем ранее предположил, что заявления министра обороны США Ллойда Остина можно рассматривать как открытие для Украины дверей в НАТО. Он также отметил, что против членства Украины в организации не высказываются даже те лидеры европейских стран, которые блокируют процесс сближения Киева с НАТО.

Остин 19 октября в рамках его визита в Киев рассказал о непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины. Он заявил, что для Вашингтона важно поддерживать способность Украины сдерживать «агрессию» России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 октября заметил, что вступление Украины в НАТО является наихудшим сценарием, так как выходит за красные линии национальных интересов России. Он также подчеркнул, что подобный сценарий может вынудить Москву принять активные меры для обеспечения безопасности.

1 июня Киев создал структурное подразделение по интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. Как отметил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, страна заинтересована в развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со своими партнерами в международных отношениях.