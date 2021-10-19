Бальбек оценил слова главы Пентагона об «ответственности» РФ за войну в Донбассе

Бывший депутат Госдумы, политолог Руслан Бальбек прокомментировал во вторник, 19 октября, заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что Россия якобы ответственна за начало конфликта в Донбассе, а сейчас препятствует его мирному урегулированию.

По его словам, странно слышать обвинения в агрессии от страны, развязавшей десятки войн без причин. При этом он предположил, что с помощью такого высказывания США пытаются «спихнуть на Россию часть своего негативного имиджа».

«Думаю, что всё это сделано, чтобы вложить очередную надежду на силовое решение гражданского конфликта в голову президента Зеленского. А тот, в свою очередь, воодушевленный поддержкой, отбросит в сторону предложение о мирном урегулировании и исполнении Минских соглашений», — сказал он в беседе с RT.

Также Бальбек высказал мнение, что Соединенные Штаты «разделили украинский народ и полностью властвуют над страной».

Ранее в этот день Остин заявил, что Россия начала войну в Донбассе, нарушая суверенитет Украины. Он также обвинил страну в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины, пишет Pravda.Ru.

15 октября советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина начала прорабатывать ряд сценариев на случай военного конфликта с Россией. В Киеве, указал он, исходят из того, что «война с Россией уже идет» и в определенных условиях может приобрести формат полномасштабного конфликта.

10 октября экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин указал, что США — это главная помощь украинской стороны в борьбе с Россией. Он убежден, что именно президент США Джо Байден якобы может поставить России «красные линии» в вопросах глобальной политики.

При этом 5 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул желание России нормализовать отношения с Украиной. Он напомнил, что президент Владимир Путин ранее подтвердил готовность встретиться с Зеленским, так как отношения с Киевом надо налаживать. Однако ответного желания со стороны Украины не видно, уточнил Песков.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и призывала Киев к деэскалации и прямым переговорам с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.