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Баланс интересов: новому президенту США дали совет в отношении России

09 ноября 2020, 09:50  •  109 • Политика
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Вашингтон должен требовать от Москвы только то, что ему действительно нужно
Диалог с Россией – это как посещение стоматолога: неприятно, но необходимо. К такому отношению призвал новую администрацию Белого дома эксперт американского фонда Defense Priorities Дэниел Депетрис.
По его мнению, следующий президент США должен понять – есть вопросы, по которым он не в силах изменить позицию России. В первую очередь, это касается событий у российских границ.
"Как показал пример Украины, Москва … готова справляться с экономическими последствиями своих решений, если это отвечает ее национальным интересам",
– указывает Депетрис. Он поясняет, что Украина для России имеет гораздо большее значение, чем для США. Поэтому Москва готова делать и делает больше, чем американцы, и никакие антироссийские санкции и поставки Киеву оружия этого не изменили.
Сейчас тоже самое происходит в отношении Белоруссии. У Вашингтона нет реальной возможности изменить расстановку сил в Минске, а все его потуги Москва нивелирует за счет миллиардных кредитов и поставок энергоносителей на льготных условиях.
Поэтому Белый дом должен четко разделять: что ему просто хочется, а что ему действительно нужно от Москвы, и таким образом строить диалог. "Вот наиболее эффективный способ стабилизировать двусторонние отношения, оказывающие огромное влияние на весь мир", – говорится в статье в издании The National Interest.
Ранее эксперт предположил, что при смене администрации в Белом доме конфликт США с Китаем уйдет на второй план – на первый выйдет Россия.
По последним данным, выборы в США выиграл Джо Байден, однако Дональд Трамп не признает поражения.

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