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"Баламутят вопрос": Крым отказался от воды из Украины

10 июля 2020, 20:00  •  111 • Политика
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Власти полуострова считают, что Киеву давно пора перестать лезть в этот вопрос
Власти автономной республики отказываются от подачи из Украины пресной воды, которая раньше шла из Днепра по Северо-Крымскому каналу.
О том, что полуострову абсолютно не нужна украинская вода, категорично заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс в разговоре с журналистами РИА "Новости". По его мнению, в Киеве "занимаются баламутством" (по поводу вопроса о подаче воды – прим. ред.) и делают вздорные заявления. Фикс считает, властям Украины пора давно прекратить это делать.
На днях секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в одной из программ на канале "1+1" заявил о том, что украинская сторона могла бы опять поставлять на территорию полуострова воду. Но только тогда, когда полуостров вновь войдет в состав Украины. В другом случае, считает Данилов, поставлять воду в Крым украинские власти не имеют морального права.
На такие заявления уже отреагировали в Государственной думе РФ. В комментарии РИА "Новости" депутат Госдумы от крымского региона Светлана Савченко заявила, что киевские власти живут "согласно логике человеконавистничества". По ее мнению, для украинских властей "крымчане не люди". По словам Савченко, Киев не имеет никакого права выдвигать какие бы то ни было условия по Крыму и вмешиваться во внутренние российские дела.
Ранее в Киеве указали условия для подачи пресной воды на полуостров Крым. Украинские власти считают, что в настоящее время крымчане полностью обеспечены питьевой водой.

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