Балахничев: дело французской прокуратуры против меня политизировано

Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и бывшего казначея Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Валентина Балахничева по делу о коррупции в IAAF и получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. Балахничев в беседе с РИА Новости прокомментировал обвинения французской стороны.

Агентство Франс Пресс сообщает, что помимо тюремного срока сторона обвинения просит взыскать с Балахничева штраф в размере 1,8 миллиона евро. Кроме того, прокуроры просят два года тюрьмы и 100 тысяч евро штрафа для бывшего старшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова. Балахничев и Мельников обвиняются в вымогательстве средств у спортсменов с допинговыми проблемами на общую сумму 3,45 миллиона евро в обмен на "полную защиту".

- Валентин Васильевич, как вы можете прокомментировать заявление французской прокуратуры?

- Мне сложно комментировать дело, в котором я вообще не участвую. Они совершенно не интересовались моей фигурой, хотя сюда (в Россию) приезжала представитель генеральной прокуратуры Франции, заместитель генерального прокурора и проводила допрос меня как свидетеля. Допрос длился с 9 утра до 5 вечера, я ответил на кучу вопросов, я сотрудничал с ними. Все остались довольны, был сформирован 40-страничный документ. Также российская прокуратура предоставляла им документы.

- Вас же еще допрашивал следственный комитет РФ?

- Да, кроме этого я могу сказать, что следственный комитет РФ несколько лет проводил расследование этого дела, опросил более 500 свидетелей. В том числе основные обвинения строятся на показаниях (Лилии) Шобуховой и ее мужа. В следственном комитете РФ была проведена очная ставка между мной и этими товарищами. Никаких претензий ко мне они не имели, никаких денег у них я не просил, не вымогал. Со мной они не встречались вообще. Затем от следственного комитета РФ я получил документ о том, что в составе моих действий нет преступлений.

- На основании чего французская прокуратура обвиняет вас?

- Я не знаю, на основании каких фактов они требуют для меня такое строгое наказание, не пригласив на суд, не опросив, не включив в качестве участника процесса. Меня даже не информировали об обвинении. Это незаконный суд, я не принимаю результаты этого суда.

Такое обвинение основано не на фактах, а на каких-то бумажках, заявлениях, где нет сути обвинения. Мне непонятно, в чем меня обвиняют. Если меня в чем-то обвиняют, я же имею право ответить, но меня не вызывали на суд. Этот суд носит заочный характер, по моей неволе, без всяких фактов. Во всех материалах, с которыми я знакомился через прессу, не было ни одного обвинения, что я кому-то передал какие-то деньги. Всё это надумано. Этот процесс политизирован, он проходит с нарушением многих законов Европейского союза и Франции. Что хотят, то и делают.

Для меня это совершенно непонятный процесс, который сложно назвать процессом, так как отсутствует одна сторона, обвиняемая. Процесс начинался как процесс в том числе и против меня, а потом он вдруг превратился в процесс о коррупции в IAAF. И одним из главных людей, кто пострадал в этой ситуации, оказался я. Цифра в 1,8 (миллиона евро) понятна — это то, что они уже арестовали до начала суда. Это те средства, которые были накоплены за 20 лет, в которых не было ни одного российского рубля, не было средств, связанных с мероприятиями, которые проводила IAAF. Это разбойничий процесс, абсолютно неприемлемый.

- Будете ли подавать апелляцию?

- Были бы у меня силы и деньги на апелляцию, я бы сделал это. Но это бессмысленно, я уже убедился в этом, два раз апеллируя в суде Монако, когда были арестованы мои средства. Там был просто полный отказ и нежелание сотрудничать.

Я понимаю свою ответственность за то, что произошло, я ушел из федерации, потому что невнимательно следил за тем, что происходит. Однако то огромное количество положительных допинг-проб возникло не по моей причине, а по причине целенаправленного давления на федерацию. Возьми любую федерацию, США или Германии, я убежден, что количество (положительных) проб будет не меньше, потому что, к сожалению, использование допинга стало трендом времени.