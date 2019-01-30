Бал одноклеточных, которым не нужно богатство: Эксперт описал устройство США после применения "Посейдона"

Эксперт Чоро Тукембаев заявил, что после применения "Посейдона" на американском континенте будут править бал одноклеточные, которым не нужны богатства.

Военный эксперт Чоро Тукембаев в издании "Военно-промышленный курьер" описал последствия применения "Посейдона" для США.

Ранее он уже рассказал, как военные России теоретически могут организовать цунами с помощью ядерного подводного беспилотного аппарата "Посейдон".

Тукембаев пишет, что после применения "Посейдона" "на американском континенте будут править бал одноклеточные, для которых богатства империи не представляют значения".

Эксперт также предлагает разместить в случае угрозы ядерный БА не на Канарских островах, а в Бермудском треугольнике для большей эффективности заряда.