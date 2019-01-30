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Бал одноклеточных, которым не нужно богатство: Эксперт описал устройство США после применения "Посейдона"

30 января 2019, 07:39  •  194 • В мире
Эксперт Чоро Тукембаев заявил, что после применения "Посейдона" на американском континенте будут править бал одноклеточные, которым не нужны богатства.
Военный эксперт Чоро Тукембаев в издании "Военно-промышленный курьер" описал последствия применения "Посейдона" для США.
Ранее он уже рассказал, как военные России теоретически могут организовать цунами с помощью ядерного подводного беспилотного аппарата "Посейдон".
Тукембаев пишет, что после применения "Посейдона" "на американском континенте будут править бал одноклеточные, для которых богатства империи не представляют значения".
Эксперт также предлагает разместить в случае угрозы ядерный БА не на Канарских островах, а в Бермудском треугольнике для большей эффективности заряда.

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