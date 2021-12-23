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Баку выразил протест Парижу из-за поездки французского политика в Карабах
23 декабря 2021, 20:00 • 35 • Политика
Кандидат в президенты Пятой Республики в рамках предвыборной кампании посетила Степанакерт
Азербайджан вручил ноту протеста Франции в связи с поездкой кандидата в президенты Пятой Республики, главы парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс в Нагорный Карабах. Об этом сообщается на сайте азербайджанского МИД.
Отмечается, что во внешнеполитическое ведомство закавказской республики был вызван временный поверенный в делах Франции в Баку.
"Этот визит, осуществленный в рамках предвыборной кампании в сопровождении других французских политиков, направлен против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и противоречит законодательству страны", – говорится в заявлении.
В Баку подчеркнули, что подобные действия наносят ущерб развитию двусторонних отношений и авторитету роли Парижа в нормализации армяно-азербайджанских связей. Граждане Франции, "незаконно посетившие азербайджанские территории", включены в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
Мадам Пекресс посетила Степанакерт 22 декабря. Ранее сообщалось, что 54-летнего политика в поездке по Армениибывший еврокомиссар Мишель Барнье.
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