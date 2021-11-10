Баку показал видео поражения "Буком" снарядов "Смерчей" в ходе войны за Карабах

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Когда именно применялся зенитный реактивный комплекс, не уточняется

Азербайджанские военные впервые поведали о том, что в ходе 44-дневной войны за Нагорный Карабах осенью 2020 г. они смогли перехватить два реактивных снаряда РСЗО "Смерч" при помощи ЗРК "Бук". Соответствующее видео появилось в соцсетях, на что обратил внимание телеграм-канал "Военный обозреватель".

Согласно публикации, азербайджанский "Бук" был задействован против "Смерча", который принадлежал Вооруженным силам Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. На распространенном видео не указывается, когда именно применялся ЗРК, однако его вероятную работу по цели показали на мониторах.

Напомним, в апреле текущего года президент Азербайджана Ильхам Алиев присутствовал на открытии в Баку Парка военных трофеев, где показал якобы обломки найденных на территории страны ракет от ОТРК "Искандер" российского производства. Тогда лидер нации подчеркнул, что на вооружении армянской армии подобных ракетных систем не должно было быть. В свою очередь, ранее в Минобороны РФ отмечали, что в ходе конфликта вокруг НКР отечественные "Искандеры" не применялись.

Боевые действия между Азербайджаном и Нагорным Карабахом возобновились 27 сентября 2020 года и продолжались до 10 ноября, когда Баку, Ереван и Москва подписали совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. Кроме того, вдоль линии соприкосновения сторон и Лачинского коридора разместились российские миротворцы, что позволило тысячам жителям вернуться в оставленные ранее ими дома.

