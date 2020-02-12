Баку обвинил Ереван в пособничестве ядерному терроризму

Глава МИД Армении опроверг все обвинения Баку

В Вене проходит Международная конференция по вопросам ядерной безопасности на тему «Поддерживая и укрепляя связи», в которой приняли участие и главы МИД Армении и Азербайджана.

Министр иностранных дел Азербайджана, выступая на конференции, рассказал, что в Баку уже разработана «система всестороннего национального контроля в сфере ядерной безопасности», которая помогает контролировать границы страны. «Но из-за продолжающейся оккупации Арменией 20 процентов нашей территории мы не можем обеспечить должный контроль над значительной частью своих границ. Это создаёт благоприятную почву для незаконной деятельности, в том числе ядерной контрабанды и ядерного терроризма», – заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, тем самым предъявив с международной трибуны достаточно серьёзные обвинения Еревану в создании условий для ядерной контрабанды.

В своём выступлении министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подчеркнул, что «Армения придаёт большую важность укреплению ядерной безопасности на национальном и международном уровнях при ратификации и осуществлении международно-правовых документов. И принимает все необходимые меры для укрепления и поддержания ядерной и радиационной безопасности», сообщает пресс-служба МИД Армении.

Что касается обвинений главы МИД Азербайджана, Мнацаканян назвал их «сфабрикованными и необоснованными».

«Представляющий Азербайджан спикер озвучил фальшивые и необоснованные обвинения в адрес Армении и Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. – Ред. ). Мы полностью опровергаем эти обвинения. Территория Республики Арцах (Нагорного Карабаха) находится под полноценным и законным контролем властей Арцаха, и ничто не указывает на обратное. Власти Арцаха всегда открыты для международного сотрудничества, и можно с лёгкостью подтвердить и доказать, что обвинения Азербайджана безосновательны»,

– отметил Мнацаканян.

Глава МИД Армении напомнил, что Ереван активно участвует во всех инициативах по борьбе с ядерным терроризмом, поддерживает нераспространение ядерного вооружения и использование ядерной энергии в мирных целях.

Мнацаканян призвал азербайджанскую сторону «избегать шагов, которые могут привести к эскалации напряжённости» и воздержаться от необоснованных обвинений с международных трибун.