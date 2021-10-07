Баку напрасно победил армян – теперь его разрывают евреи, турки и персы

Победа в карабахской войне может сыграть с Азербайджаном и его режимом злую шутку. Заметно усилились Турция и Израиль, помогавшие Баку разобраться с армянами. Но с этим не намерен мириться Иран, считающий турок своими конкурентами, а израильтян – смертельными врагами. Иран также не хочет, чтобы Азербайджан, который он сквозь зубы поздравил с победой, отрезал от него Армению – своего важного торгового и стратегического партнёра. Резкое изменение геополитической ситуации в регионе, свои позиции в котором укрепила также Россия, ставит на повестку дня взаимодействие между русскими и иранцами в Закавказье. Мы все заинтересованы, чтобы турецкий флот не появился однажды в Каспийском море.

Половина исторического Азербайджана – и по площади, и по населению – является частью Исламской Республики Иран (ИРИ). При этом две страны оказались на пороге войны. Конечно, Баку и Тегеран не хотят его переступать, так как война невыгодна им обоим, но вот получится ли это? Враги и Баку, и Тегерана будут всячески подталкивать их к обострению – с согласия и санкции США и Британии.

Израильская забота

Особенно нагнетают ситуацию в Израиле, где определённо рассчитывают отвлечь Иран на север и столкнуть его с Турцией. Прекрасный замысел – чтобы два врага еврейского государства и при этом региональных конкурента ослабили друг друга, а конфликт между суннитами и шиитами продолжал разгораться.

Израильские СМИ, ссылаясь на анонимные источники, сообщают, что силы безопасности Азербайджана начали широкомасштабную операцию против "проиранских элементов" в своей стране. Согласно Israel Hayom, проходят аресты активистов, действовавших в интересах верховного руководителя Ирана аятоллы Сейида Али Хаменеи. Та же газета пишет, что Азербайджан рассматривает возможность приобретения израильской системы противоракетной обороны дальнего радиуса действия Arrow 3 ("Стрела-3"). Более того, сообщают, что президент Ильхам Алиев принял решение о закрытии миссии представителя духовного лидера Исламской Республики в Азербайджане.

Издание The Jerusalem Post информирует о прибытии делегации сотрудников служб безопасности Израиля в Азербайджан, "чтобы консультировать и выразить поддержку правительству Азербайджана на фоне продолжающегося роста напряжённости в отношениях с Ираном". Источник газеты утверждает: "Израиль заверил Азербайджан, что еврейское государство будет его поддерживать и предоставит всю возможную помощь, включая техническое содействие и воздушную поддержку в отражении любого нападения Ирана на своего северного соседа".

Дыма без огня, если это не дымовая завеса, впрочем, не бывает. Иран официально выразил протест в связи с "нападением" в минувшие дни на здание его посольства в Азербайджане, сообщило агентство Tasnim. Этот эпизод показывает, насколько накалились страсти.

Готовность номер один

Серьёзно это всё или нет, но имеются вполне объективные факты, указывающие на резкое обострение ирано-азербайджанских отношений. Формальным поводом к этому послужило решение Баку затруднить въезд иранских грузовиков с товарами в армянскую часть Нагорного Карабаха. Азербайджанцы стали требовать с водителей "дорожный налог" в размере 260 долларов, а двух иранцев задержали по обвинению в доставке "незаконных грузов" в Нагорный Карабах.

Иран также серьёзно воспринимает угрозы Азербайджана силой проложить коридор в Нахичевань – ведь это будет означать отсечение от Ирана Армении, которая является его важным партнёром на Кавказе.

В свете того, что Иран вступил в зону свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, а Армения является единственной страной ЕАЭС, имеющей с ним сухопутную границу, это направление является исключительно важным для Тегерана. Поэтому под предлогом военных манёвров Иран перебросил к границе с Азербайджаном дополнительные подразделения своих вооружённых сил. Таких масштабных манёвров в этом районе не было уже минимум 30 лет. Задействованы бронетанковые части, артиллерия, вертолёты и беспилотники.

Официальной целью стартовавших 1 октября манёвров называют проверку и повышение уровня боевой готовности вооружённых сил ИРИ и испытание военной техники в максимально приближенных к боевым условиях. Весьма симптоматично и их название – "Покорители Хайбара", которое отсылает к победе мусульман над иудеями в 629 году, приведшей впоследствии к их выселению из этого и других оазисов к северу от Медины в Сирию. В нём легко расшифровывается возмущение Ирана крепнущими связями Баку с Израилем.

Еврейское государство вполне способно сделать освобождённые от армян районы на юге Азербайджана своей базой для ведения оттуда подрывной деятельности против Ирана, а Турция ещё в прошлом году перебросила туда суннитских боевиков из Сирии. Перед началом манёвров, согласно агентству IRNA, командующий сухопутными войсками ВС ИРИ бригадный генерал Хейдари назвал израильское присутствие в Азербайджане "подрывом безопасности" в регионе, но заверил, что оно "полностью находится под нашим наблюдением". Намёк на иранские беспилотники ещё и в Армении?

Братство настороже

Баку и Анкара оперативно ответили Тегерану взаимностью. С 5 по 8 октября в граничащей с Ираном Нахичевани проводятся масштабные совместные азербайджано-турецкие учения сухопутных войск и бронетехники Sarsılmaz Kardeslik – 2021 ("Непоколебимое братство – 2021"). Они уже не обошлись без скандала.

Иран 5 октября закрыл своë воздушное пространство для доставки военных грузов из Азербайджана в Нахичевань. В Баку это назвали предательством. А накануне министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провëл переговоры в Тегеране со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Несложно догадаться, что они обсуждали, особенно на фоне жёсткой дипломатической перепалки между Тегераном и Баку со взаимными обвинениями, "вызывающими удивление" и "достойными сожаления".

Взаимные обвинения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, продолжающий находиться в эйфории от победы в Карабахе (достигнутой в том числе с помощью израильских беспилотников), не остался в долгу. Выступая на днях в отбитом у армян Джебраиле, Алиев открыто угрожал Ирану:

Когда недавно мулла какой-то провинции Ирана сфабриковал против Азербайджана клевету, мы не обратили на это внимания. Но потом, к сожалению, официальные лица начали выдвигать против нас необоснованные обвинения – якобы Азербайджан привёл в эти районы Израиль... Есть доказательства? Нет.

В тот же день руководитель пресс-службы МИД республики Лейла Абдуллаева заявила: "Мы не принимаем утверждения о присутствии каких-либо третьих сил вблизи азербайджано-иранской границы, провокационных попытках этих сил, потому что эти заявления не имеют под собой никаких оснований". Эти претензии, по её словам, не могут быть даже предметом обсуждений. Так Абдуллаева прокомментировала слова главы МИД Ирана о том, что "в ходе освобождения Карабаха ряд террористических движений проникли в регион, и Израиль также пытается воспользоваться этой напряжённостью". Иран не потерпит присутствия израильских сил вблизи своих границ, подчеркнул Абдоллахиян.

В том же духе высказался и духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи. "Возникшая недавно ситуация на северо-западе страны должна быть разрешена без вмешательства и военного присутствия иностранных сил в регионе, – цитирует его агентство ISNA. – Армии народов региона могут сами им управлять, и мы не позволим, чтобы вмешивались иные силы". В общем, нашла коса на камень.

Делаем выводы

Если ситуация будет развиваться в этом направлении, а некоторые внешние игроки, особенно Израиль и Турция, будут подталкивать Баку и Тегеран именно к этому, настоящая война может стать фактом. Самой большой жертвой этой войны, если она начнётся, станет азербайджанский режим. Причём в обоих случаях – и если Турция с Азербайджаном, которым обязательно поможет Израиль, выйдут из неё победителями, и, тем более, если верх одержит Иран. В последнем случае пострадает не только режим, но и народ.

Дело в том, что выстроенное Алиевым государство является слишком светским не только для клерикального Тегерана, но и для Анкары умеренного исламиста Эрдогана. Поэтому этот режим и станет основной жертвой конфликта в обоих случаях – даже если Алиев победит. Все же прекрасно понимают, что это может произойти только благодаря туркам, а значит, их контроль над Азербайджаном усилится, а его реальная власть – наоборот.

Если же победят иранские "муллы", то нельзя исключать, что какая-нибудь часть Азербайджана, обделённая Баку в плане доступа к власти и её благам, может в этих условиях захотеть чего-нибудь эдакого – например, воссоединения с исторической родиной, то есть севером Ирана. Да и на Западе хватает желающих поставить своих людей управлять богатыми природными ресурсами Азербайджана вместо Алиева, которым сложно манипулировать.

Что с того?

Россия в этой коллизии должна чётко соблюдать свои интересы.

Мы обязаны поддерживать Иран, своего союзника в Сирии, который так же, как и Москва, не хочет расширения влияния Турции через Азербайджан в Закавказье. Турецкие базы на Каспийском море России совершенно не нужны, как и Ирану.

Проникновение Израиля в регион, которое отрицают в Баку – и кажется, не совсем искренне, – тоже ничего не даёт России. Появление в Закавказье новых игроков и его неизбежная в данном случае дестабилизация с потоками беженцев на север, то есть в Дагестан, прямо противоречат нашим интересам. А вот в Вашингтоне этому только порадуются. И в Лондоне тоже.

Очень многое зависит в данной ситуации от азербайджанского президента: права на ошибку у него нет, гарантий, что он её не совершит, тоже. Лучший путь для Баку – максимально дистанцироваться от Турции и Израиля. Только в этом случае конфликт с Ираном удастся загасить.