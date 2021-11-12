Баку и Ереван разругались на заседании СНГ из-за Нагорного Карабаха

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Вопрос о статусе территории по-прежнему является больным для обеих сторон

В пятницу, 12 ноября, состоялось заседание Совета глав правительств СНГ. Оно прошло в онлайн-формате, но это не помешало представителям Армении и Азербайджана устроить спор о принадлежности Нагорного Карабаха.

Азербайджанский премьер Али Асадов попросил в конце саммита слово, чтобы ответить на выступавшему до этого вице-премьеру Армении Мгеру Григоряну.

Представитель Баку указал на то, нет никакого Нагорного Карабаха, добавив, что существует только "Карабахский экономический регион Азербайджана". Также Асадов назвал армянских военных, которые продолжают находиться на территории Азербайджана, диверсантами.

До этого Григорян подчеркнул, что Ереван в отличие от Баку выполняет положения заявлений от 9 ноября 2020 и 11 января 2021 годов. Представитель Армении призвал вторую сторону конфликта перестать прибегать к агрессивной риторике, подчеркнув, что ситуацию в НКР можно урегулировать только мирным путем.

Напомним, что сейчас между Арменией и Азербайджаном особенно остро стоит вопрос об армянских военнопленных. Их точное число неизвестно.

Ранее Баку опубликовал видео поражения "Буком" снарядов "Смерчей" в ходе войны за Нагорный Карабах.