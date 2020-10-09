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Баку и Ереван отреагировали на призыв Путина
09 октября 2020, 11:05 • 102 • Политика
В Москве пройдут консультации по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе на уровне глав МИД
Власти Армении и Азербайджана приняли приглашение президента РФ Владимира Путина провести в Москве переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Обе стороны подтвердили свое участие в консультациях 9 октября.
Ранее Путин созвонился с коллегами в Армении и Азербайджане и призвал их приостановить обстрелы, чтобы обменяться ранеными и телами погибших. Он также предложил провести в Москве консультации сторон на уровне глав МИД. Приглашение было принято. Сейчас идет активная подготовка к переговорам.
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян летит в Москву, сообщили РИА "Новости" в посольстве республики утром в пятницу, 9 октября. Его прибытие в столицу РФ ожидается во второй половине дня.
Бои в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Со всех сторон конфликта есть жертвы, ракеты попадают в жилые дома и школы. Накануне при обстреле храма в Шуше были ранены российские журналисты, сильнее всего пострадал Юрий Котенок. Его удалось вывезти в Ереван. Он в коме.
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