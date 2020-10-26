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Баку готов к режиму прекращения огня в Карабахе, но есть нюанс: Алиев упрекнул Пашиняна

26 октября 2020, 01:55  •  75 • В мире
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов согласовать режим прекращения огня в Карабахе. При этом не преминул он упрекнуть премьера Армении Никола Пашиняна: из Еревана раздаются заявления, что дипломатического решения Нагорно-Карабахского конфликта нет.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому Fox заявил, что Баку готов согласовать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. По его словам, он неоднократно говорил о таком намерении.
Однако, уточнил Алиев, всё упирается в позицию Еревана по этому вопросу.
"Армения, её премьер должны заявить, что привержены принципам, выработанным совместно США, Россией и Францией, - приводит его слова РИА Новости. - Два дня назад армянский премьер заявил, что дипломатического решения Нагорно-Карабахского конфликта нет".
Кроме того, азербайджанский лидер отметил, что выступает против интернационализации конфликта. Это недопустимо, убеждён он, в противном случае ситуация может усугубиться.
Однако, добавил Алиев, Армения стремится именно к интернационализации конфликта.
"Они [Армения] попросили Россию направить своих военнослужащих в зону конфликта. Это абсолютно неэффективно и противоречит международному праву. Мы не хотим вмешательства других стран. Наша позиция заключается в том, что все страны региона и мира должны воздержаться от прямого участия в конфликте", - подчеркнул азербайджанский лидер. Он считает, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны убедить Армению, чтобы "она положила конец агрессии, соблюдала режим прекращения огня и взяла на себя обязательства по освобождению земель".
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В регионе продолжаются бои, несмотря на дважды объявлявшиеся договорённости о прекращении огня.
В воскресенье, 25 октября, в Министерстве обороны Армении сообщили о продолжении боёв локального значения в районе конфликта вокруг непризнанной республики. Как сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, на отдельных участках в зоне противостояния продолжались артиллерийские бои.

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