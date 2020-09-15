Бахвальство Аксенова: Керченским рыбакам, захваченным Украиной, пришлось самим покупать себе новое судно • 149 • Украина

Керчь по праву гордится эпопеей экипажа «Норд». Ровно 900 дней прошло с момента атаки Погранслужбы СБУ на этот мирный сейнер. Моряки проявили себя настоящими героями. Почему же руководство Крыма отвернулось от смелых земляков?



Весной 2018-го в Азовском море вооруженные пулеметами катера СБУ приказали «Норду» застопорить ход. В нарушение всех договоренностей сейнер был арестован и отбуксирован к Бердянску. Семь месяцев экипаж находился в плену, но сохранил верность России, с честью выдержав все уготованное им киевской властью. Керченские рыбаки отказались признавать себя украинскими гражданами, хотя именно это было условием свободного выезда в Крым.



Это сегодняшние герои, только вот в родной Керчи у них нет средств к существованию и элементарного внимания властей. Даже российские паспорта, конфискованные СБУ, рыбаки вынуждены были восстанавливать за свои деньги.



А ведь федеральные структуры принимали беспрецедентные меры, чтобы вызволить крымчан. К слову, Сергей Аксенов никакого конкретного отношения к процессу межгосударственных переговоров не имел, но все эти месяцы бурно пиарился на горячей теме. Лично прибыл на пограничный пункт «Армянск», куда доставили экипаж. Много и охотно фотографировался на фоне освобожденных земляков и спасенного флага РФ, который удивительным образом уцелел во время плена в Бердянске. Целые блоки подобных снимков выложили Крыминформ и другие придворные симферопольские медиа. Зачастую на фото трудно понять, кто в центре внимания – вырванные из плена моряки «Норда» или глубокоуважаемый Сергей Валерьевич.



Октябрь 2018 года, пограничное КПП «Армянск», Сергей Аксенов и освобожденный экипаж



Их сейнер остался под арестом в Бердянском порту. Для экипажа старое судно было единственной возможностью заработать на жизнь. Коллектив керченского рыболовецкого кооператива «Колхоз имени Первого Мая» обратился к Аксенову с просьбой поддержать предприятие и выделить для работы хоть какой-то борт.





Сентябрь 2020 года, керченский сейнер «Норд» на Бердянской косе, Украина.



В ответ официальный Симферополь громко объявил, мол, есть личное распоряжение главы РК приобрести в Мурманске новый сейнер - современный и подходящий по размерам. Якобы, по правительственному решению основной объем средств на сделку с северянами перечислит республиканский бюджет Крыма. Казалось, выход найден. Однако вскоре начались непонятные ведомственные игры. Судно не успело выйти из Мурманска вовремя без риска вмерзнуть в лед на середине маршрута. К следующей весне стало окончательно ясно - чиновники банально тянут время.



Так, конкурс по закупке сейнера организовывала комиссия ООО «Морская дирекция» республиканского Минтранса. А когда все сроки вышли, появилась шокирующая информация, что конкурс отменен. Процитируем чиновников: «В связи с отсутствием допущенных заявок из-за несоответствия заявленного для покупки судна техническому заданию…»



Если перевести это провокационное косноязычие на человеческую речь, тендерный конкурс признан несостоявшимся по весьма банальной причине. Поступила лишь одна заявка, причем предлагаемое мурманское судно «Звезда рыбака» по своим параметрам явно не соответствовало условиям закупки. Самое главное, провальный расклад был известен заранее. То есть, ведомство откровенно вело тендер к провалу.



Летом 2019 года Министерство транспорта Крыма вновь пообещало провести еще один конкурс по закупке нового сейнера взамен «Норда», арестованного на Украине. Об этом без всякого стеснения сообщили ТАСС замминистра Андрей Ксензов и сам Сергей Аксенов. Оказалось – в очередной раз «кинули» героическую команду.



Больше двух лет керченские рыбаки оставались без судна и, по большому счету, без средств на жизнь. Заработки на стороне помогали мало. Собрав последние рубли и заняв денег, где только можно, рыболовецкий кооператив буквально на днях купил старый транспортный баркас. Реально развалюху, однако мужики надеются - после ремонта и модернизации на нем можно будет выйти на лов уже в нынешнюю зимнюю путину. Понятно, что имя своему сейнеру дали «Норд-2».



После того, как сделка была заключена, «Норд-2» отправился на ремонт в Севастополь. Судно уже пришвартовалось на севастопольской верфи. По предварительным оценкам, ремонт и новое оборудование обойдутся в 54 миллиона рублей. Где их брать, вообще неизвестно. На руководство Крыма надежды никакой, единственным шансом осталась Москва. Керченские рыбаки обратились в Правительство Российской Федерации с просьбой выделить субсидию на дооснащение и переоборудование судна по программе лизинга до пяти лет.



Тем временем выясняется печальная судьба «Норда» на Украине. Случайные свидетели разместили в Facebook снимки с Бердянской косы, где сейчас стоит крымское судно, угнанное пограничниками СБУ. Как сообщают очевидцы, «Норд» выглядит «бесхозным, разграбленным и брошенным». Украина четыре раза предпринимала попытки продать рыболовецкий сейнер, но аукционы закончились провалом. Желающих не нашлось, ведь все понимают – как только захваченное судно выйдет в море, его тут же перехватят и возвратят в Крым российские военные корабли.

Керчь по праву гордится эпопеей экипажа «Норд». Ровно 900 дней прошло с момента атаки Погранслужбы СБУ на этот мирный сейнер. Моряки проявили себя настоящими героями. Почему же руководство Крыма отвернулось от смелых земляков?Весной 2018-го в Азовском море вооруженные пулеметами катера СБУ приказали «Норду» застопорить ход. В нарушение всех договоренностей сейнер был арестован и отбуксирован к Бердянску. Семь месяцев экипаж находился в плену, но сохранил верность России, с честью выдержав все уготованное им киевской властью. Керченские рыбаки отказались признавать себя украинскими гражданами, хотя именно это было условием свободного выезда в Крым.Это сегодняшние герои, только вот в родной Керчи у них нет средств к существованию и элементарного внимания властей. Даже российские паспорта, конфискованные СБУ, рыбаки вынуждены были восстанавливать за свои деньги.А ведь федеральные структуры принимали беспрецедентные меры, чтобы вызволить крымчан. К слову, Сергей Аксенов никакого конкретного отношения к процессу межгосударственных переговоров не имел, но все эти месяцы бурно пиарился на горячей теме. Лично прибыл на пограничный пункт «Армянск», куда доставили экипаж. Много и охотно фотографировался на фоне освобожденных земляков и спасенного флага РФ, который удивительным образом уцелел во время плена в Бердянске. Целые блоки подобных снимков выложили Крыминформ и другие придворные симферопольские медиа. Зачастую на фото трудно понять, кто в центре внимания – вырванные из плена моряки «Норда» или глубокоуважаемый Сергей Валерьевич.Их сейнер остался под арестом в Бердянском порту. Для экипажа старое судно было единственной возможностью заработать на жизнь. Коллектив керченского рыболовецкого кооператива «Колхоз имени Первого Мая» обратился к Аксенову с просьбой поддержать предприятие и выделить для работы хоть какой-то борт.В ответ официальный Симферополь громко объявил, мол, есть личное распоряжение главы РК приобрести в Мурманске новый сейнер - современный и подходящий по размерам. Якобы, по правительственному решению основной объем средств на сделку с северянами перечислит республиканский бюджет Крыма. Казалось, выход найден. Однако вскоре начались непонятные ведомственные игры. Судно не успело выйти из Мурманска вовремя без риска вмерзнуть в лед на середине маршрута. К следующей весне стало окончательно ясно - чиновники банально тянут время.Так, конкурс по закупке сейнера организовывала комиссия ООО «Морская дирекция» республиканского Минтранса. А когда все сроки вышли, появилась шокирующая информация, что конкурс отменен. Процитируем чиновников: «В связи с отсутствием допущенных заявок из-за несоответствия заявленного для покупки судна техническому заданию…»Если перевести это провокационное косноязычие на человеческую речь, тендерный конкурс признан несостоявшимся по весьма банальной причине. Поступила лишь одна заявка, причем предлагаемое мурманское судно «Звезда рыбака» по своим параметрам явно не соответствовало условиям закупки. Самое главное, провальный расклад был известен заранее. То есть, ведомство откровенно вело тендер к провалу.Летом 2019 года Министерство транспорта Крыма вновь пообещало провести еще один конкурс по закупке нового сейнера взамен «Норда», арестованного на Украине. Об этом без всякого стеснения сообщили ТАСС замминистра Андрей Ксензов и сам Сергей Аксенов. Оказалось – в очередной раз «кинули» героическую команду.Больше двух лет керченские рыбаки оставались без судна и, по большому счету, без средств на жизнь. Заработки на стороне помогали мало. Собрав последние рубли и заняв денег, где только можно, рыболовецкий кооператив буквально на днях купил старый транспортный баркас. Реально развалюху, однако мужики надеются - после ремонта и модернизации на нем можно будет выйти на лов уже в нынешнюю зимнюю путину. Понятно, что имя своему сейнеру дали «Норд-2».После того, как сделка была заключена, «Норд-2» отправился на ремонт в Севастополь. Судно уже пришвартовалось на севастопольской верфи. По предварительным оценкам, ремонт и новое оборудование обойдутся в 54 миллиона рублей. Где их брать, вообще неизвестно. На руководство Крыма надежды никакой, единственным шансом осталась Москва. Керченские рыбаки обратились в Правительство Российской Федерации с просьбой выделить субсидию на дооснащение и переоборудование судна по программе лизинга до пяти лет.Тем временем выясняется печальная судьба «Норда» на Украине. Случайные свидетели разместили в Facebook снимки с Бердянской косы, где сейчас стоит крымское судно, угнанное пограничниками СБУ. Как сообщают очевидцы, «Норд» выглядит «бесхозным, разграбленным и брошенным». Украина четыре раза предпринимала попытки продать рыболовецкий сейнер, но аукционы закончились провалом. Желающих не нашлось, ведь все понимают – как только захваченное судно выйдет в море, его тут же перехватят и возвратят в Крым российские военные корабли. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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