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Бахрейн станет новой целью Израиля - "Военный обозреватель"

17 августа 2020, 00:35  •  62 • Политика
После телефонного разговора главы израильской разведки Йоси Коэна с премьер-министром Бахрейна принцем Халифой ибн Салманом Аль Халифой автор Telegram-канала "Военный обозреватель" предположил, что Бахрейн станет новой целью Израиля, и объяснил, почему.
Следующей страной после ОАЭ, где приземлится самолёт главы израильской разведки Моссад Йоси Коэна, может стать Бахрейн, пишет автор Telegram-канала "Военный обозреватель", отмечая, что недавно Коэн провёл телефонный разговор с премьер-министром Бахрейна принцем Халифой ибн Салманом Аль Халифой.
Автор канала напоминает, что после визита Коэна в ОАЭ страны подписали соглашение о нормализации отношений, не исключено, что теперь история повторится.
Однако дипломатическую победу приписал себе министр финансов Израиля Исраэль Кац, зная, что Коэну запрещено заниматься самопиаром, подчёркивается в сообщении.
Кроме того, автор канала напоминает, что Бахрейн и Оман ранее поддержали сделку между Израилем и ОАЭ и поэтому вполне могут, вместе с Марокко, стать следующими, кто заключит аналогичные соглашения.

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