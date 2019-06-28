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Бахрейн отозвал посла из Ирака после обсуждения американского плана и атаки на дипломатов
28 июня 2019, 10:54 • 60 • Политика
МИД Бахрейна отозвал для консультации своего посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде. Решению предшествовали обсуждение американского плана урегулирования и нападение на дипломатов.
Министерство иностранных дел Бахрейна отозвало своего посла из Ирака для проведения консультаций. Салаха аль-Малики отправили домой после нападения на посольство королевства в Багдаде. По информации Бахрейнского государственного агентства новостей BNA, атаку провели недовольные встречей, организованной США по Палестине.
Встреча по Палестине носила название "Процветание во имя мира". Там обсуждали экономическую часть плана ближневосточного урегулирования, которым занимались США. В Бахрейн прибыли израильские представители, в том числе отставники-военные. Освещалась встреча широким кругом журналистов.
Как сообщила бахрейнская газета "Аль-Айям", в четверг вечером недовольные проведением в Бахрейне встречи по Палестине ворвались на территорию посольства королевства в Ираке, выбили стекла в здании, сняли флаг Бахрейна и повесили палестинский. По информации СМИ, никто не пострадал, но зданию дипмиссии был нанесен ущерб.
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