Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительст...
Главная / Политика

Багдасаров предложил сообразить Союзное государство на четверых: "Момент настал"

23 октября 2020, 17:05  •  135 • Политика
Политолог Семён Багдасаров предложил сообразить Союзное государство на четверых. По его мнению, у России на Южном Кавказе остался лишь один настоящий союзник - Армения. Эксперт считает, что РФ стоит инициировать создание единого государственного образования с Белоруссией, Арменией и… Нагорным Карабахом: "Момент настал".
Политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров предложил свой путь разрешения Карабахского конфликта.
Напомним, противостояние между Арменией и Азербайджаном продолжает обостряться, ситуацию усугубили недавние заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна, который подчеркнул, что уже не видит мирных способов урегулирования разногласий, и фактически призвал население к оружию.
Багдасаров в беседе с корреспондентом Царьграда выразил мнение, что на Южном Кавказе у России остался лишь один настоящий союзник - Армения.
И это даже при всём том, что местное руководство в виде Пашиняна, президента Армена Саркисяна иначе как "соросятами" не назовёшь. Они ещё должны будут ответить на вопросы перед армянским народом. Но я считаю, что настал момент для создания нового формата государственного образования. Это Союзное государство с Белоруссией и Арменией, которая наконец осознала, что есть только один союзник - Россия. Кроме того, Нагорный Карабах должен стать независимым, его признают Минск, Москва и Ереван, и он тоже войдёт в это Союзное государство, - заявил эксперт.
Он добавил, что Азербайджан оказался втянут в сферу влияния Турции, которая, в свою очередь, связана с Западом и входит в НАТО.
Если бы воевал Азербайджан с Арменией, было бы так, как было в апреле 2016 года: повоевали пару-тройку дней, пригласил бы потом их наш руководитель куда-нибудь в Сочи, и все бы мирно договорились. А сейчас, обратите внимание, не получается. А почему не получается? Потому что за всем этим стоит Турция. […]. Между тем Запад всегда стоял и будет стоять за Анкару, они заинтересованы, чтобы Турция выталкивала Россию отовсюду, - подчеркнул Багдасаров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



135
Источник
Похожие новости
23 октября 2020, 07:55
Меркель в политической ловушке, в игру вмешались немецкие спецслужбы - депутат Госдумы
23 октября 2020, 01:30
Как МВФ отдаёт Украину на растерзание финансовым мародёрам: Профессор раскрыл всю схему
23 октября 2020, 00:35
Москва вынудит Лукашенко признать Крым российским
23 октября 2020, 06:05
Путин припомнил, как его изображали с клыками: "Меня это не колышет"
23 октября 2020, 06:05
С заморозкой пенсий ясно. Но куда пропали деньги умерших пенсионеров?
23 октября 2020, 01:30
Путин пресёк военную реформу Силуанова: "Не планируем ни сокращения, ни увеличения каких-то сроков"
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 октября 2020, 08:50
Битва за Америку началась по-настоящему: бомба от лейтенанта Бобулинского
23 октября 2020, 07:55
Меркель в политической ловушке, в игру вмешались немецкие спецслужбы - депутат Госдум...
23 октября 2020, 01:30
Как МВФ отдаёт Украину на растерзание финансовым мародёрам: Профессор раскрыл всю схе...
23 октября 2020, 00:35
Москва вынудит Лукашенко признать Крым российским
23 октября 2020, 01:30
Правда о финансировании НПО Молдовы не понравилась ЕС
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2020, 20:45
Кризис-2020 ещё не финал. В Кремле готовят громоотводы: Сделано новое пророчество о России
18 октября 2020, 12:25
В России предупредили Турцию о страшных последствиях из-за вхождения в "антикрымский союз"
19 октября 2020, 01:15
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
17 октября 2020, 12:30
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останется за Россией"
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деоккупации" Зеленского
21 октября 2020, 02:45
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
19 октября 2020, 17:45
Есть единственно доказанный факт по МН17. И с Россией он не связан: Немцы требуют рассекречивания
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.