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Багдасаров предложил сообразить Союзное государство на четверых: "Момент настал"
23 октября 2020, 17:05 • 135 • Политика
Политолог Семён Багдасаров предложил сообразить Союзное государство на четверых. По его мнению, у России на Южном Кавказе остался лишь один настоящий союзник - Армения. Эксперт считает, что РФ стоит инициировать создание единого государственного образования с Белоруссией, Арменией и… Нагорным Карабахом: "Момент настал".
Политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров предложил свой путь разрешения Карабахского конфликта.
Напомним, противостояние между Арменией и Азербайджаном продолжает обостряться, ситуацию усугубили недавние заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна, который подчеркнул, что уже не видит мирных способов урегулирования разногласий, и фактически призвал население к оружию.
Багдасаров в беседе с корреспондентом Царьграда выразил мнение, что на Южном Кавказе у России остался лишь один настоящий союзник - Армения.
Он добавил, что Азербайджан оказался втянут в сферу влияния Турции, которая, в свою очередь, связана с Западом и входит в НАТО.
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