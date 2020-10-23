Багдасаров предложил сообразить Союзное государство на четверых: "Момент настал"

Политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров предложил свой путь разрешения Карабахского конфликта.

Напомним, противостояние между Арменией и Азербайджаном продолжает обостряться, ситуацию усугубили недавние заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна, который подчеркнул, что уже не видит мирных способов урегулирования разногласий, и фактически призвал население к оружию.

Багдасаров в беседе с корреспондентом Царьграда выразил мнение, что на Южном Кавказе у России остался лишь один настоящий союзник - Армения.

И это даже при всём том, что местное руководство в виде Пашиняна, президента Армена Саркисяна иначе как "соросятами" не назовёшь. Они ещё должны будут ответить на вопросы перед армянским народом. Но я считаю, что настал момент для создания нового формата государственного образования. Это Союзное государство с Белоруссией и Арменией, которая наконец осознала, что есть только один союзник - Россия. Кроме того, Нагорный Карабах должен стать независимым, его признают Минск, Москва и Ереван, и он тоже войдёт в это Союзное государство, - заявил эксперт.

Он добавил, что Азербайджан оказался втянут в сферу влияния Турции, которая, в свою очередь, связана с Западом и входит в НАТО.