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Багдасаров о войне в Сирии: Эрдоган по нашим законам — террорист!
03 марта 2020, 23:35 • 109 • Война
27 февраля террористы начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия открыла ответный огонь. Обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате столкновений погибли 36 военнослужащих армии Турции.
Президент Турции после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары.
После этого Путин и Эрдоган провели телефонный разговор и договорились о встрече, которая назначена на 5 марта.
Прокомментировать эту ситуацию мы попросили Семена Багдасарова, эксперта по проблемам стран Ближнего Востока.
— Турция никогда не будет нашим союзником. Эрдоган никогда не скрывал, что его целью является вся северная Сирия во главе с Алеппо, а по максимуму смена режима в Дамаске. Мы сейчас видим самое сильное обострение ситуации. Если вы думаете, что сейчас приедет Эрдоган и договориться с нашим президентом и договориться о чем-то, то нет — это будет временное примирение. На несколько месяцев. А потом снова резкое обострение. Поэтому нам надо объективно оценивать ситуацию и выработать поведение в этой ситуации.
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Когда говорят, что турки могут закрыть пролив Босфор и Дарданеллы — это лукавство, считает Багдасаров.
— Никогда они пролив не закроют. Они также заинтересованы в торговле с нами, как и мы.
«СП»: — Как вести себя России в этой ситуации?
— Нам пора поддержать Рабочую партию Курдистана (РПК). Наших сирийских товарищей. Можно даже самим — напрямую. Это организация в России не считается террористической. У нас в списке террористических организаций «Братья-мусульмане"*. А «Братья-мусульмане» — партия Эрдогана. Эрдоган по российским законам — террорист, строго говоря. Поэтому пора действовать более решительно и более осмысленно.
«СП»: — Возможна ли война между Россией и Турцией?
— Не будет никакой войны. Будет локальное противостояние. Мы пришли в Сирию не для того, чтобы оттуда уходить. Пусть турки уходят.
«СП»: — Возможно ли повторение в Турции попытки госпереворота, как в 2016 году?
— Эрдоган вырезал почти всех генералов, которые были против него. Это были заслуженные люди. Он сильно ослабил турецкий генералитет и берет под контроль армию, которая ранее была гарантом Конституции Турции. Государственный переворот в современной Турции маловероятен.
*"Братья-мусульмане" («Аль-Ихван аль-Муслимун»), террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда от 14.02.2003.
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