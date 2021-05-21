Babylon Bee: "Байден обругал всех дубинами и сказал, что они не понимают юмора"

Политическая сатира - особое искусство, в котором преуспели и американцы. Так, например, Аллен Банкротски рассказывает об особом чувстве юмора президента США, отмечая: "Байден обругал всех дубинами и сказал, что они не понимают юмора".

Очередной политический анекдот о Джо Байдене и, в целом, американской элите придумал автор американского же издания Babylon Bee. Короткий скетч был опубликован по следам решения не объявлять новые санкции, которые могут ударить по проекту "Северный поток - 2". Таким образом, Байден дал возможность американцам устроиться на работу к русским, ведь у них в стране безработица. Много ли шутки в сказанном? Вопрос открытый, но цитата звучит так:

"Нахлобучив меховую шапку-ушанку на лысеющую голову, бывший строитель Кистоунского трубопровода 51-летний Аллен Банкротски пылко пустился вприсядку - он давно разучивал этот русский танец, - говорит автор, добавляя цель своему герою. - Он готовится к многонедельному плаванию в грузовом контейнере до самого Балтийского моря, затем - железной дорогой в Москву".

В продолжение автор отмечает, что решение Байдена, мол, успели оценить на телеканале CNN, похвалив его умение играть в "двухмерные шахматы". Сам же президент Джо рассказал журналистам анекдот - о том, как СССР тянул трубопроводы прямо через голодающие деревни. Только вот шутку никто не понял, разве что журналист The New York Times "гоготал как нанятой". В результате президент США был расстроен:

"Байден обругал всех дубинами и сказал, что они не понимают юмора".

Кстати, как бы забавно это ни звучало, но президент Джо Байден, действительно, обижается, когда не понимают его анекдоты и даже требует смеяться. А когда не смеются, обзывается - так случилось на встрече с американскими военными. Но вернёмся к свежей сатире. В завершение автор издания пишет:

"На момент сдачи статьи в печать Аллен Банкротски уже попрощался с семьёй и смешался с толпой рабочих, которые грузились в транспортный контейнер, полный денежных мешков с надписью Burisma Holdings".

Оригинальная версия сатирической колонки доступна по ссылке.