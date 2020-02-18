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Бабушкиными методами: Кейт Миддлтон дала личные советы по воспитанию детей

18 февраля 2020, 19:39  •  36 • В мире
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон рассказала в интервью об особ Заявиленностях воспитания детей в цифровую эпоху и дала личные советы. Она призналась также, что сама опирается в общении со своими малышами на опыт собственной бабушки.
Мать троих детей герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поделилась со слушателями подкаста Happy Mum, Happy Baby ("Счастливая мама, счастливый малыш") своим опытом и советами по воспитанию малышей.
В беседе с ведущей подкаста Джованной Флетчер герцогиня обратила внимание на возраст ребёнка, играющий очень важную роль в его дальнейшем становлении. Миддлтон отмечает, что время с рождения малыша и до достижения им пяти лет особенно значимо. Она уточнила, что обычно в этот период рядом с малышом находятся родители или опекуны. Вот к ним-то и нужно проявлять особую внимательность.
Рассказала герцогиня и об особенностях воспитания детей в цифровую эпоху. Миддлтон уверена, что сейчас особенно важно больше бывать с детьми на свежем воздухе, гулять. И в этом, к слову, она следует опыту своей бабушки.
По признанию герцогини, в общении со своими малышами она использует как раз бабушкины методы. Вспоминая о родственнице, супруга внука королевы Великобритании Елизаветы II рассказала, что бабушка часто играла с внуками, готовила, придумывала поделки и ухаживала за растениями в теплице.

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