Бабушкиными методами: Кейт Миддлтон дала личные советы по воспитанию детей

Мать троих детей герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поделилась со слушателями подкаста Happy Mum, Happy Baby ("Счастливая мама, счастливый малыш") своим опытом и советами по воспитанию малышей.

В беседе с ведущей подкаста Джованной Флетчер герцогиня обратила внимание на возраст ребёнка, играющий очень важную роль в его дальнейшем становлении. Миддлтон отмечает, что время с рождения малыша и до достижения им пяти лет особенно значимо. Она уточнила, что обычно в этот период рядом с малышом находятся родители или опекуны. Вот к ним-то и нужно проявлять особую внимательность.

Рассказала герцогиня и об особенностях воспитания детей в цифровую эпоху. Миддлтон уверена, что сейчас особенно важно больше бывать с детьми на свежем воздухе, гулять. И в этом, к слову, она следует опыту своей бабушки.

По признанию герцогини, в общении со своими малышами она использует как раз бабушкины методы. Вспоминая о родственнице, супруга внука королевы Великобритании Елизаветы II рассказала, что бабушка часто играла с внуками, готовила, придумывала поделки и ухаживала за растениями в теплице.