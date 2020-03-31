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Бабушка взрывается в прямом смысле слова: В Белоруссии выпустили социальную рекламу о коронавирусе

31 марта 2020, 14:35  •  146 • В мире
По белорусскому ТВ пустили социальную рекламу о коронавирусе с призывом беречь пожилых граждан. Правда, сюжет ролика вызвал у зрителей вопросы.
По белорусскому телевидению показали социальную рекламу о коронавирусе. По сюжету внучка общается с бабушкой и внезапно чихает. Вслед за ребёнком чихает и сама старушка и… внезапно взрывается.
Резюмирует этот ролик призыв беречь пожилых людей в разгар коронавирусной инфекции.
В Сети пользователи с недоумением откликнулись на эту рекламу.
Скриншот twitter.com/Vityzeva
"Всё "прекрасно", и лопнувшая бабушка, и дети - носители вируса. Жизнеутверждающе так", - отметил комментатор под ником sestamo70.
"Хорошо, что придумали слово "креативненько", теперь материться не обязательно", - добавил Alex87333.
Журналистка Юлия Витязева сопроводила видео эмодзи "фейспалм".
Её подписчик под ником burburlu_ky сыронизировал над этим: "Вас, Юлия, как эксперта во всех вопросах, лично что в этой рекламе не устраивает? Что дети могут быть носителями вируса или что бабушка задорно лопнула?"
Отметим, что в Белоруссии не предприняты те же ограничительные меры, которые сейчас введены в России из-за пандемии. По мнению главы республики Александра Лукашенко, в мире сейчас царит не пандемия, а "массовый психоз". Ранее он предложил лечиться от вируса работой на тракторе, водкой, походом в сауну и игрой в хоккей.

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