Бабушка взрывается в прямом смысле слова: В Белоруссии выпустили социальную рекламу о коронавирусе

По белорусскому телевидению показали социальную рекламу о коронавирусе. По сюжету внучка общается с бабушкой и внезапно чихает. Вслед за ребёнком чихает и сама старушка и… внезапно взрывается.

Резюмирует этот ролик призыв беречь пожилых людей в разгар коронавирусной инфекции.

В Сети пользователи с недоумением откликнулись на эту рекламу.

Скриншот twitter.com/Vityzeva

"Всё "прекрасно", и лопнувшая бабушка, и дети - носители вируса. Жизнеутверждающе так", - отметил комментатор под ником sestamo70.

"Хорошо, что придумали слово "креативненько", теперь материться не обязательно", - добавил Alex87333.

Журналистка Юлия Витязева сопроводила видео эмодзи "фейспалм".

Её подписчик под ником burburlu_ky сыронизировал над этим: "Вас, Юлия, как эксперта во всех вопросах, лично что в этой рекламе не устраивает? Что дети могут быть носителями вируса или что бабушка задорно лопнула?"

Отметим, что в Белоруссии не предприняты те же ограничительные меры, которые сейчас введены в России из-за пандемии. По мнению главы республики Александра Лукашенко, в мире сейчас царит не пандемия, а "массовый психоз". Ранее он предложил лечиться от вируса работой на тракторе, водкой, походом в сауну и игрой в хоккей.