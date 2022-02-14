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Бабушка с автоматом и премьер Британии против России: Как в Лондоне видят "войну на Украине"

14 февраля 2022, 17:35  •  100 • Политика
В британских СМИ начали обратный отсчёт до начала вторжения России на Украину. Единственная надежда Киева – бабушка с автоматом и Борис Джонсон.
Британские СМИ уже объявили обратный отсчёт до начала вторжения России на Украину. При этом последняя надежда Киева, по мнению прессы – это бабушки с автоматами и британский премьер Борис Джонсон.
Нагнетания ситуации вокруг "вторжения на Украину", которое уже третий месяц должно случиться "вот-вот", кажется, достигло апогея, по крайней мере – в Британии. Заголовки местных СМИ пестрят громкими заявлениям, вроде "До вторжения осталось 48 часов" или "Напряжение на Украине растёт, пока Вестминстер усиленно пытается остановить вторжение".
При этом большинство подобных материалов, почему-то сопровождается фотографией старушки с автоматом. Видимо, именно ей, по версии британских СМИ, предстоит оборонять украинскую столицу от "вторжения Путина.
Напомним, что "нападение России на Украину" западне СМИ начали предсказывать ещё в декабре прошлого года. С тех пор дата вторжения постоянно сдвигалась под различными абсурдными предлогами.

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